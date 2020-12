alpha beta asset management: Marktkommentar November 2020

04.12.2020 – Historisch betrachtet waren US-Präsidentschaftswahlen für die Kapitalmärkte immer ein Ereignis von besonderer Tragweite. In diesem außergewöhnlichen Jahr 2020 wird aber auch diese „Regel“ gebrochen. Eine sich über Tage hinziehende Auszählung der Stimmen, ein (bezogen auf die Stimmenverteilung in Schlüsselstaaten) knapper Sieg Joe Bidens, Verluste der Demokraten im House of Representatives und ein mit hoher Wahrscheinlichkeit verpasster Sieg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung