alpha beta asset management: Marktkommentar Juli 2020

05.08.2020 – Drei Monate nach Beginn der Aktienmarkthausse könnte der Juli vielleicht der Startpunkt in ein weniger euphorisches Aktienmarktumfeld gewesen sein. Vieles spricht dafür, dass die vergangene Dynamik der Kurssteigerungen aufgrund von wiederaufflammenden (wirtschafts-)politischen Reibungen zwischen den USA und China, der Furcht vor einer zweiten Infektionswelle in Europa und Corona-bedingten Problemen in vielen Branchen keine dauerhafte Fortsetzung erleben wird. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung