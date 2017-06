alltours meldet ein besonders erfolgreiches Geschäftsjahr / Entwicklung der alltours Reiseveranstalter in 2016/2017 (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Die Reiseveranstalter der alltours Gruppe blicken auf ein gutesWintergeschäft zurück. In der Saison 2016/2017 stieg der Umsatz umdrei Prozent. Auch bei Gästen legte das Unternehmen erneut zu. Fürden kommenden Winter planen die Düsseldorfer wieder mit einem Zuwachsund gehen preisaggressiver denn je an den Start. Dabei wird dieGruppe von der positiven Buchungsentwicklung im laufenden Sommerbeflügelt."Mit drei Prozent mehr Umsatz und einem leichten Zuwachs beiGästen liegt das Ergebnis des vergangenen Winters über unserenErwartungen. Wir freuen uns umso mehr darüber, da es vor demHintergrund eines schwierigen Türkei-Geschäftes erzielt wurde", sagteMarkus Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der alltoursflugreisen gmbh, anlässlich der heutigen Präsentation der neuenWinterkataloge. Für die Saison 2017/2018 legt das Unternehmen seinbislang umfangreichstes Programm vor und tritt dabei sopreisaggressiv auf wie selten zuvor (siehe alltoursPressemitteilungen Nr. 14 und 15 vom 7. Juni 2017). Für den kommendenWinter rechnet alltours wieder mit einem Plus bei Umsatz und Gästen.Es soll voraussichtlich bei 5 Prozent liegen.Auch mit dem laufenden Sommergeschäft zeigen sich alltours undbyebye sehr zufrieden. Als Gewinner der Saison verzeichnetGriechenland ein hoch zweistelliges Gästeplus. Mitüberdurchschnittlichen Zuwachsraten im hohen zweistelligenProzentbereich melden sich Ägypten und Tunesien erfolgreich auf demtouristischen Markt zurück. In Spanien tragen insbesondere dieKanaren und Ibiza zur positiven Gesamtentwicklung bei. Darüber hinauslegt alltours in Italien, auf Malta und bei Individualreisen kräftigzu. Insgesamt erwartet das Unternehmen für das Geschäftsjahr2016/2017 einen Gästezuwachs von ca. 4,5 Prozent.Die spanische Tochter allsun Hotels trägt mit ihren 32Ferienanlagen auf Mallorca und den Kanarischen Inseln im hohen Maßzum guten Ergebnis bei. Die Hotelkette expandiert stark; in denvergangenen 12 Monaten sind vier allsun Hotels auf Mallorca neuhinzugekommen. alltours bietet diese Ferienanlagen exklusiv an - dassorgt für hohe Synergien. Alle allsun Hotels sind bis Saisonendeüberdurchschnittlich gut gebucht.Alle Tochtergesellschaften liefern im Geschäftsjahr 2016/2017erneut positive Ergebnisse ab. Zur Gruppe gehören - neben denReiseveranstaltern alltours flugreisen, alltours-x und byebye -alltours España als Besitzer der allsun Hotels, die Incoming-AgenturViajes allsun, die Reisebürokette alltours Reisecenter GmbH und diealltours Reiseportal GmbH. allsun ist die größte Hotelkette im Besitzeines deutschen Reiseveranstalters und eine der größten in Spanien.Im Reiseveranstaltergeschäft zählt die Marke alltours mit einerBekanntheit von 94 Prozent laut der Gesellschaft für Konsumforschung(GfK) zur europäischen Spitze.Über alltoursalltours ist seit über 40 Jahren auf Wachstumskurs. Mit fast 1,7Millionen Gästen in 2016 zählt das Unternehmen zu den fünf größtenReiseanbietern Deutschlands. Zur alltours Gruppe gehören dieVeranstalter alltours flugreisen, alltours-x und byebye, die alltoursReiseportal GmbH, die alltours Reisecenter GmbH, die Hotelketteallsun sowie die Incoming-Agentur Viajes allsun.Pressekontakt:Goran GoicLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 211 5427-7400E-Mail: goran.goic@alltours.deAlexandra HoffmannPressereferentinTelefon: +49 211 5427-7401E-Mail: alexandra.hoffmann@alltours.deOriginal-Content von: alltours flugreisen gmbh, übermittelt durch news aktuell