alltours lockt mit Sonne und günstigen Mallorca-Preisen / Sondermaschinen in den Osterferien (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Das Wetter auf Mallorca ist schön, die Sonne scheint bis zu zwölfStunden am Tag und die Temperaturen liegen zwischen 16 und 20 Grad.Mallorca ist das richtige Reiseziel, um den Winter zu vergessen undden Vorsommer zu genießen. alltours setzt in den Osterferien täglichSonderflüge ab Düsseldorf nach Mallorca ein. Aber auch ab Berlin,Hamburg, Hannover, München und Stuttgart gibt es zusätzlicheFlugkapazitäten.Die Preise bei alltours sind günstig. Angeboten werden aufMallorca die beliebten Ferienorte Paguera, Palma de Mallorca, CalaMillor, Alcudia und Cala Ratjada. Viele Hotels im 3-, 4- und4,5-Sterne-Bereich, meist direkt am Strand, stehen zur Auswahl. EineWoche Osterurlaub ist schon ab 433 Euro pro Person (DZ, HP) zu haben.Die Kinderpreise beginnen bei 238 Euro. Kurzentschlossene solltensich schnell entscheiden. Denn aufgrund der Witterungsverhältnisse inDeutschland ist die Nachfrage derzeit groß.Redaktionskontakt:Alexandra HoffmannPressereferentinTelefon: +49 211 5427-7401E-Mail: alexandra.hoffmann@alltours.dealltours flugreisen gmbhDreischeibenhaus 140211 Düsseldorfwww.alltours.de