alltours beteiligt Mitarbeiter am Geschäftsgewinn / Vier Sonderzahlungen im Jahr: Bonus, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und Maigeld

Düsseldorf (ots) - Die Mitarbeiter der Reiseveranstalter deralltours Gruppe erhalten erneut eine Gewinnbeteiligung. Für daserfolgreich abgeschlossene Geschäftsjahr 2016/2017 hat dasUnternehmen zum 16. Mal in Folge einen Bonus ausgezahlt. Insgesamtwerden über 1,6 Millionen Euro an die Mitarbeiter überwiesen.Zusätzlich zum Bonus erhalten die Mitarbeiter ein volles GehaltWeihnachtsgeld und ein halbes Gehalt Urlaubsgeld. Darüber hinausbekommt jeder Mitarbeiter eine zusätzliche Maigeld-Zahlung, sodassdas Unternehmen vier Sonderzahlungen im Jahr leistet.Die alltours Gruppe war im Geschäftsjahr 2016/2017 wieder hochprofitabel und hat die Gewinne erneut gesteigert. "Die Gewinnefließen bei alltours erneut in das Unternehmen und seine Mitarbeiter.Mit der Bonuszahlung beteiligen wir die Mitarbeiter auch in diesemJahr wieder an unserem gemeinsamen Erfolg", sagt Michael Kalt,kaufmännischer Geschäftsführer bei alltours.Über 600 Mitarbeiter des Düsseldorfer Unternehmens haben alseinmalige Sonderzahlung einen leistungsbezogenen Bonus von bis zu3.500 Euro erhalten. Schon seit 2002 werden die Mitarbeiter amwirtschaftlichen Erfolg beteiligt, sodass der Bonus in diesem Jahrzum 16. Mal in Folge ausgezahlt wurde. Das Unternehmen zahlt seinenMitarbeitern zusätzlich zum Bonus 13,5 Gehälter - davon im Juni einhalbes Gehalt als Urlaubsgeld und ein volles Gehalt alsWeihnachtsgeld im November. Hinzu kommt als vierte Sonderzahlung einMaigeld in Höhe von 150 Euro.Im vergangenen Geschäftsjahr (1. November 2016 - 31. Oktober 2017)erzielten die Reiseveranstalter der alltours Gruppe mit 1,66Millionen Gästen ein Plus von 2,5 Prozent; der Umsatz kletterte imVergleich zum Vorjahr um 4,5 Prozent auf insgesamt 1,39 MilliardenEuro. Auch alle in- und ausländischen Tochtergesellschaften habenpositiv zur erfolgreichen Gesamtbilanz beigetragen; jede von ihnenkonnte ihren Überschuss steigern.Über alltoursalltours ist seit über 40 Jahren auf Wachstumskurs. Mit fast 1,7Millionen Gästen in 2016/2017 zählt das Unternehmen zu den fünfgrößten Reiseanbietern Deutschlands. Zur alltours Gruppe gehören dieVeranstalter alltours flugreisen, alltours-x und byebye, die alltoursReiseportal GmbH, die alltours Reisecenter GmbH, die Hotelketteallsun sowie die Incoming-Agentur Viajes allsun.Pressekontakt:Alexandra HoffmannPressereferentinTelefon: +49 211 5427-7401E-Mail: alexandra.hoffmann@alltours.dealltours flugreisen gmbhDreischeibenhaus 140211 Düsseldorfwww.alltours.de