alltours baut Mallorca-Programm für Winter kräftig aus und rechnet mit Gästezuwachs von über 10 Prozent (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Für die Reiseveranstalter der alltours Gruppe entwickelt sichMallorca zu einem immer wichtigeren Winterurlaubsziel. Dort will dasUnternehmen weiter stark wachsen. Daher erweitern die Düsseldorferihr Winterprogramm auf der beliebten Baleareninsel erneut massiv. Inder kommenden Saison erwartet alltours auf Mallorca über 10 Prozentmehr Gäste als im Vorjahr. Das Preisniveau bleibt indes sehr stabil.Milde Temperaturen, Highlights der Natur, ein prall gefüllterVeranstaltungskalender und ein reichhaltiges Sportangebot - Mallorcahat auch im Winter viel zu bieten. Immer mehr alltours Gästeentscheiden sich in der kalten Jahreszeit für einen Urlaub auf derBaleareninsel. In der vergangenen Saison waren es 67.000. Für2017/2018 geht das Unternehmen von einem Zuwachs von 10 Prozent aus.Entsprechend haben die Reiseveranstalter der Gruppe ihrMallorca-Programm für die kommende Saison erheblich erweitert.Insgesamt bieten alltours und byebye erstmals über 90 Hotels an - 40Prozent mehr als im Vorjahr (65 Hotels). Die überwiegende Mehrheitvon 75 Anlagen ist mit 4 bzw. 4,5 oder 5 Sternen klar im gehobenenMarktsegment angesiedelt. Neu im Programm sind drei luxuriöse Hotelsder Zafiro-Kette: Zafiro Palace Alcúdia (5*), Zafiro Palace Palmanova(5*) und Zafiro Palmanova (4,5*).Starke Marktposition mit noch mehr Exklusivhotels weiter gefestigtalltours wird im nächsten Winter 15 seiner insgesamt 26 allsunHotels auf Mallorca öffnen. Man findet sie - zum Teil ganzjährig imBetrieb - in allen bei deutschsprachigen Urlaubern besondersbeliebten Ferienregionen der Insel: im Süden an der Playa de Palmaund in Paguera, in Cala Millor/Sa Coma und Cala Ratjada sowie entlangder Ostküste in bzw. bei Alcúdia. Die 4- und 4,5-Sterne-Anlagenzeichnen sich durch hohe Qualitätsstandards und einen von Kunden sehrgeschätzten persönlichen Service aus. Der Mix aus hochwertigenWellness-, Spa- und Fitnessbereichen und einer Vielzahl an In- undOutdoor-Sportangeboten bildet den Markenkern der ausschließlich beialltours buchbaren allsun Hotels. Sie sind ein zentrales Element derExklusivstrategie von alltours und ein Alleinstellungsmerkmal, mitdem sich das Unternehmen bewusst von seinen Mitbewerbern abgrenzt.Insgesamt bietet alltours für den Winter 2017/2018 auf Mallorca gut20 Anlagen exklusiv an - so viele wie noch nie. Immer mehr alltoursGäste entscheiden sich unter anderem wegen ihres herausragendenPreis-Leistungs-Verhältnisses für ein Exklusivhotel als ihrUrlaubsdomizil.Qualität der Hotelinfrastruktur für den Winter deutlich verbessertSowohl allsun als auch die spanischen Hoteliers insgesamt haben inden letzten Jahren umfassend in die Qualität der Infrastruktur ihrerFerienanlagen investiert. "Mit dem Ausbau ihrer Fitness-, Wellness-und Spa-Bereiche, Hallenbäder und beheizten Swimmingpools sind vieleHotels auf der Insel für einen Urlaub in den Wintermonaten jetztbestens vorbereitet. Dadurch sind sie auch insgesamt deutlichattraktiver geworden. Mit vielen weiteren Details haben sie sich aufdie Wintergäste eingestellt", erklärt Willi Verhuven, Inhaber deralltours Gruppe. So lässt sich der Winter auf Mallorca inzwischen beigemütlichem Feuer am offenen Hotelkamin genießen. Doch selbst werauch an kühlen Tagen lieber auf der Außenterrasse sitzen und etwa einGetränk oder eine Mahlzeit zu sich nehmen möchte, muss nicht frieren:Heizstrahler, die im Offenen für wohlige Wärme wie an einem Sommertagin Deutschland sorgen, gehören inzwischen bei vielen Hotels zurobligatorischen Ausstattung.Attraktive und vielfältige Möglichkeiten für Outdoor-AktivitätenInsbesondere Aktivurlauber und Freizeitsportler kommen aufMallorca im Winter - zumal in den milderen und damit reisestärkstenMonaten November, Februar und März - voll auf ihre Kosten. Wer zumBeispiel sein Handicap verbessern möchte, hat die Qual der Wahl:Derzeit sind insgesamt 24 Golfplätze über die Insel verteilt.Organisierte Wandertouren führen in das wild zerklüfteteTramuntana-Gebirge und auch Angebote für Kletterer undMountainbiking-Fans finden vor dem Hintergrund des beeindruckendenPuig Major - mit 1.445 Metern der Gipfel Mallorcas - statt. Bei einerWassertemperatur von bis zu 19 Grad Celsius sind im November sogarnoch Aktivitäten im, am und auf dem Meer, beispielsweise Segeln oderAngeln, möglich. Zum Vergleich: Die deutsche Nordsee kommt selbst anden heißesten Sommertagen im August im Durchschnitt selten über 18Grad Celsius hinaus.allsun Hotels stocken ihr breites Angebot für Radfahrer nochmalsaufDank der idealen Infrastruktur und bester klimatischer Bedingungenzieht es jeden Winter zahlreiche Radfahrer auf die Insel. Für sie hatalltours sein Angebot in den eigenen allsun Hotels nochmals deutlichausgebaut. In insgesamt neun allsun Hotels stehen Radstationen zurVerfügung. Ob Anfänger, Hobbyfahrer, geübte Radsportler oder Profis:Für Gäste jeden Alters und Anspruchsniveaus ist etwas dabei. In dreiHotels gibt es Freizeit-Fahrradstationen mit Verleih von City-,Mountain- und E-Bikes. Dort werden mindestens einmal wöchentlich -bei entsprechender Nachfrage auch häufiger - geführte Fahrradtourendurch die Umgebung angeboten. Sechs Stationen sind an denAnforderungen von Radprofis und ambitionierten Fahrern ausgerichtet.Sie verfügen über einen Radkeller, eine Werkstatt und einen kleinenRadsportshop. Das Tourenprogramm richtet sich indes an alleLeistungsklassen. Sowohl für Neulinge als auch für geübte Radsportlersind entsprechende Pakete buchbar. Ein speziellesFahrrad-Navigationsgerät vom Typ Garmin mit über 20 eingespeichertenRoutenvorschlägen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden istjeweils inklusive.Sportevents, Weihnachtsmarkt unter Palmen, Mandelblüte und FiestasEin Urlaubsmagnet sind die zahlreichen sportlichen Großevents wieRadrennen-, Marathon- oder Triathlon-Veranstaltungen, die aufMallorca aufgrund der optimalen Wetterbedingungen traditionell in derWintersaison ausgetragen werden. Ob zum Mitmachen oder Zuschauen: Indiesem Jahr werden beispielsweise beim Triathlon Long Course Weekendin Alcúdia vom 3. bis zum 5. November wieder Tausende erwartet.Doch auch jenseits von Sport und Aktion ist Mallorca für viele einanziehendes Reiseziel im Winter. In zahlreichen Modeläden, Boutiquenund Kaufhäusern der stets lebhaften 400.000-Einwohner-Metropole Palmalässt es sich wunderbar shoppen. Museen und Galerien laden zuspannenden Ausstellungen ein. Und in vielen Cafés, Bars undRestaurants ist immer etwas los - Tag und Nacht. In der Adventszeitwird Palma in ein Lichtermeer eingetaucht, das an die spektakuläreWeihnachtsbeleuchtung von Madeira erinnert. In der Innenstadt findetder größte Weihnachtsmarkt der Insel statt. An fünf prominentenStandorten locken jedes Jahr mehrere Hundert Betreiber mit allerleiLeckerem und Kunsthandwerk Gäste an die Buden.Wer es lieber beschaulicher mag, kann sich zum Beispiel imDezember an den prächtigen Orangenbäumen voller reifer, für die Erntebereiter Früchte erfreuen oder im Januar an der farbenfrohen undduftintensiven Mandelblüte berauschen. Ein besonderes Erlebnis sinddie traditionellen, im Winter stattfindenden Fiestas mit Umzügen undHeiligenprozessionen. So begeht die Landbevölkerung mit teilweisederben Bräuchen Mitte Januar etwa Sant Antoni, den Tag des HeiligenAntonius, Schutzpatron der Tiere. Bereits am Vorabend wird vielerortsum Lagerfeuer gefeiert, am Morgen folgen Tiersegnungen. Die größteFeier ist in Sa Pobla.Flugkapazitäten ausgebaut - Preise bleiben stabilEgal wann der Urlaub stattfinden soll: Die alltours Gäste habenbei einer Flugdauer von nur knapp zwei Stunden den Vorteil einerkurzen Anreise. Im Winter 2017/2018 stehen dafür in Summe allerQuellmärkte wöchentlich bis zu 215 Flugverbindungen zur Verfügung. Sogeht alltours in der kommenden Saison mit abermals erheblichausgebauten Flugkapazitäten an den Start. 