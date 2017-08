allsun Hotels expandieren nach Griechenland - alltours kauft Ferienanlage Zorbas Village auf Kreta (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Die zur alltours Gruppe gehörenden allsun Hotels sind ab Sommer2018 erstmals auch in Griechenland vertreten. Auf Kreta hat dasUnternehmen das Vier-Sterne-Ferienresort Zorbas Village erworben. Mitdem neuen Hotel expandiert allsun in einer touristischen Destination,die in den letzten Jahren kräftig wächst. Es ist ein weitererMeilenstein in der bewährten Exklusivitätsstrategie der alltoursGruppe. Zusammen mit dem Zorbas Village auf Kreta hat allsunmittlerweile insgesamt 33 Hotels im Portfolio - davon in Spanien 26auf Mallorca und sechs auf den Kanarischen Inseln.Das Hotel Zorbas Village (4*) ist auf dem deutschen Markt bereitsetabliert und bei Gästen sehr beliebt. Es liegt direkt am langenStrand von Anissaras bei Chersonissos im Norden Kretas. DasFeriengebiet mit seinen traumhaften Badebuchten, malerischen Häfen,zahlreichen Geschäften, Bars, Restaurants, Tavernen und Diskothekenwird von deutschsprachigen Urlaubern hoch geschätzt und bevorzugtgebucht.Die Ferienanlage mit einer Gesamtfläche von rund 57.000Quadratmetern ist im kretischen Dorfstil erbaut. Den Mittelpunktbilden ein großzügiger Süßwasserswimmingpool sowie eine Poolbar mitSonnenterrasse. Im weitläufigen, gepflegten Garten mit Rasenflächen,Schatten spendenden Bäumen, Palmen und mediterranen Pflanzen liegensowohl die Unterkünfte als auch das Haupthaus. Dieses verfügt unteranderem über Lobby, Rezeption, Bar, Restaurant, große Außenterrasseund diverse Geschäfte. Ein modern ausgestattetes Fitnesscenter undein beheiztes Hallenbad gehören ebenfalls zur Ausstattung. ImWellnessbereich mit Sauna und Hamam werden verschiedene Massagen undAnwendungen angeboten.Meilenstein in der Exklusivitätsstrategie der alltours GruppeDie 223 komfortablen Zimmer verteilen sich auf mehrere jeweilszweistöckige Bungalows in der gesamten Anlage. Zur Verfügung stehenBungalows für bis zu vier Personen, wahlweise mit Meerblick undprivatem Pool, und Suiten mit einer Fläche von ca. 42 Quadratmetern.Im kommenden Winter wird das Hotel Renovierungsarbeiten unterzogenund dem hohen allsun Qualitätsstandard angepasst. "Mit seinem erstenHotel in Griechenland expandiert allsun in einer boomendentouristischen Destination. Es ist ein weiterer Meilenstein in derbewährten Exklusivitätsstrategie der alltours Gruppe", so WilliVerhuven, Geschäftsführer der allsun Hotels.Zusammen mit dem Zorbas Village auf Kreta betreibt allsunmittlerweile insgesamt 33 Hotels, davon in Spanien 26 auf Mallorcasowie sechs auf den Kanarischen Inseln. Alle allsun Hotels werdenexklusiv von den Reiseveranstaltern der alltours Gruppe angeboten.Über alltoursalltours ist seit über 40 Jahren auf Wachstumskurs. Mit fast 1,7Millionen Gästen in 2016 zählt das Unternehmen zu den fünf größtenReiseanbietern Deutschlands. Zur alltours Gruppe gehören dieVeranstalter alltours flugreisen, alltours-x und byebye, die alltoursReiseportal GmbH, die alltours Reisecenter GmbH, die Hotelketteallsun sowie die Incoming-Agentur Viajes allsun.Pressekontakt:Goran GoicLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 211 5427-7400E-Mail: goran.goic@alltours.deAlexandra HoffmannPressereferentinTelefon: +49 211 5427-7401E-Mail: alexandra.hoffmann@alltours.deOriginal-Content von: alltours flugreisen gmbh, übermittelt durch news aktuell