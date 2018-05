allsun Hotel Bella Paguera gehört jetzt zu den schönsten Hotels Mallorcas / Neueröffnung nach Umbau, Erweiterung und Modernisierung (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Pünktlich zum Beginn der Sommersaison hat das allsun Hotel BellaPaguera glanzvoll neu eröffnet. Nach umfangreichen Umbau-,Erweiterungs- und Modernisierungs-maßnahmen zählt es jetzt zu denschönsten und modernsten Ferienanlagen auf Mallorca. Den Namen BellaPaguera (vorher Palmira Beach) hat das Hotel nicht grundlos erhalten.Mit dem luxuriösen Wellnesscenter im balinesischen Stil, demprofessionellen und zeitgemäßen Fitnessangebot, der traumhaftenDachterrasse und den wunderschönen Zimmern setzt das Hotel neueStandards für den Mallorcaurlaub.Neu entstanden sind 77 luxuriöse Superior-Zimmer mit einemfantastischen Panoramablick auf das Meer oder über die grünenPinienwälder und das landschaftlich reizvolle Tramuntana-Gebirge. Diemoderne Ausstattung und die Größe der Zimmer bieten Gästen ein Plusan Komfort und Wohnlichkeit. Umfassend modernisiert wurden zudem die222 Standard-Doppel- und Einzelzimmer. Insgesamt verfügt das BellaPaguera über 299 Zimmer.Das neue, exquisite Wellnesscenter ist ganz im balinesischen Stileingerichtet. Hierfür wurden extra Möbel und Dekoelemente ausIndonesien importiert. Auf rund 350 Quadratmetern laden eine großeSauna, ein Dampfbad, eine Ruheoase, ein großes Hallenbad (u .a. fürdas tägliche Aqua Fit-Programm) und eine Beautyabteilung zumEntspannen und zur Regeneration in wohltuender Atmosphäre ein. Neuist auch das etwa 250 Quadratmeter große, professionelleFitnesscenter, der mit modernen Kardio- und Muskelaufbaugeräten derFirma Technogym ausgerüstet ist. Im Kursraum wird mehrmals täglicheine große Auswahl an zeitgemäßen Fitnesskurse angeboten.Eindrucksvolle neue Dachterrasse - sonnen, relaxen, genießenBeeindruckend ist die neu entstandene, rund 800 Quadratmeter großeDachterrasse mit traumhaftem Rundumblick auf das Meer, die grüneUmgebung und die Berge. Gemütliche Liegen, Bali-Betten, Lounge-Möbelund eine Skybar machen die Dachterrasse zum idealen Ort zum Sonnenund Relaxen. Auch Sportaktivitäten wie Yoga und Spinning finden hierstatt.Tagsüber werden in der Skybar Getränke und kleine Snacks und inden Abendstunden Cocktails zum Sonnenuntergang serviert, mehrmals inder Woche begleitet von Livemusik (zum Beispiel Chill-out und Jazz).Im komplett neu gestalteten Restaurant mit zusätzlicherGartenterrasse können Gäste die hervorragende Gastronomie der allsunHotels in angenehmer Wohlfühlatmosphäre genießen.Die alltours eigene Hotelkette hat sich zu einer dererfolgreichsten Qualitätsmarken entwickelt. Die Hotels zählen beiGästen und Reisebüros zu den beliebtesten Hotelprodukten. Davonzeugen unter anderem die sehr hohen Weiterempfehlungsraten von über90 Prozent. allsun betreibt insgesamt 34 Hotels, davon 26 aufMallorca, 6 auf den Kanaren und 2 auf Kreta.Über alltoursalltours ist seit über 40 Jahren auf Wachstumskurs. Mit fast 1,7Millionen Gästen in 2016/2017 zählt das Unternehmen zu den fünfgrößten Reiseanbietern Deutschlands. Zur alltours Gruppe gehören dieVeranstalter alltours flugreisen, alltours-x und byebye, die alltoursReiseportal GmbH, die alltours Reisecenter GmbH, die Hotelketteallsun sowie die Incoming-Agentur Viajes allsun.Redaktionskontakt:Alexandra HoffmannPressereferentinTelefon: +49 211 5427-7401E-Mail: alexandra.hoffmann@alltours.deOriginal-Content von: alltours flugreisen gmbh, übermittelt durch news aktuell