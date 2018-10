"In aller Freundschaft" feiert 20-jähriges Jubiläum

Leipzig (ots) - Am 26. Oktober 1998 flimmerte erstmals "In allerFreundschaft" über den Bildschirm. 20 Jahre später haben sich dieGeschichten rund um die "Sachsenklinik" zur beliebtestenKrankenhaus-Serie Deutschlands gemausert. Grund für den MDR, inzahlreichen Sendungen und Angeboten im Fernsehen, im Hörfunk undonline zu feiern - und die Fans feiern mit!Den "Startschuss" gibt am 14. Oktober ab 10.00 Uhr der"Sonntagsbrunch" mit Thomas Rühmann bei MDR SACHSEN. Im Radioplaudert der "In aller Freundschaft"-Darsteller der ersten Stundeüber seine Serien-Erlebnisse aus 20 Jahren.Am 18. Oktober um 21.00 Uhr folgt "Hauptsache gesund". DasGesundheitsmagazin des MDR sendet anlässlich des 20-jährigenJubiläums aus den Kulissen der beliebten Serie. Zu Gast ist erneutSchauspieler Thomas Rühmann alias Chefarzt Dr. Roland Heilmann. Ererzählt medizinische Geschichten aus der Sachsenklinik, überlegt wasFernsehärzte von echten Ärzten unterscheidet und verrät, was erselbst tut um gesund zu bleiben.Am 18. und 23. Oktober erkunden die Kollegen von "MDR um 4" mitUdo Schenk, Andrea Kathrin Loewig und Bernhard Bettermann ab 16.30Uhr in "Gäste zum Kaffee" den Kosmos von "In aller Freundschaft". Undauch "Riverboat" hat sich am 19. Oktober ab 22.00 Uhr in einem"Riverboat spezial" mit Alexa Maria Surholt, Thomas Rühmann, ArzuBazman und Jascha Rust eine starke Mannschaft aus dem Ärzte- undSchwesternteam an Bord geholt.Der Höhepunkt für die millionenfache Fangemeinde steigt am 20.Oktober: Für 500 Fans öffnen sich die Türen der "Sachsenklinik" undoffenbaren einen Blick hinter die Kulissen. Stars zum Anfassen undhautnahe Einblicke warten neben einem tollen Programm. Die Fans,denen Fortuna bei den Ticketverlosungen des MDR im Radio, imFernsehen und online nicht hold war, können das Fanfest online untermdr.de/in-aller-freundschaft im Liveblog und in den sozialenNetzwerken verfolgen. Darüber hinaus gibt es ab 10.55 Uhr über denTag verteilt immer wieder Liveschalten in verschiedenen Sendungen desMDR-Fernsehens. Dazu kommen zahlreiche Berichte in den Radio-Senderndes MDR.Am 23. Oktober sendet das Erste außerdem ab 20.15 Uhr zwei Folgenvon "In aller Freundschaft" - "Ein verrückter Tag" (829) und "Zweischwierige Herren" (830). Für die Folge 829 konnten sich im JuniZuschauer als Komparsen bewerben. 20 Fans durften bei denDreharbeiten am 2. Juli dabei sein.Das große Finale feiern der MDR und das Erste am 26. Oktober um20.15 Uhr mit dem Film "In aller Freundschaft - Zwei Herzen". Dr.Roland Heilmann wird zu einem internationalen Ärztekongress nachThailand eingeladen. Verwaltungsdirektorin Sarah Marquardt istbegeistert, hofft sie doch auf neue Kontakte, Gelder und Synergien.Doch Dr. Heilmann sieht es als "Zwangsurlaub".Die Fans dürfen sich auch nach den Feierlichkeiten freuen, denn"In aller Freundschaft" bekommt Zuwachs: Jeden Donnerstag, 18.50 Uhrpraktizieren ab dem 1. November "In aller Freundschaft - DieKrankenschwestern" am Vorabend im Ersten. Emotionale Geschichten undrealistischer Alltag werden hier aus Schwestern- und Pflegersichterzählt.Die wöchentliche Serie "In aller Freundschaft", immer dienstags um21.00 Uhr im Ersten, wird von der Saxonia MediaFilmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag des MDR und der ARD Degetoproduziert. Sie ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD. DieRedaktion hat Franka Bauer, für die Gesamtleitung ist Jana Brandtverantwortlich. Mehr zur Serie, Rollen und Darstellern untermdr.de/in-aller-freundschaft/Pressefotos unter www.ard-foto.de bzw. pressefoto@mdr.de.Pressekontakt:MDR: Kerstin Gensel-Dittmann, Presse und Information,Tel.: (0341) 3 00 65 35 oder E-Mail: presse@mdr.de,Twitter: @MDRpresseSAXONIA MEDIA: Steffi Theuring, Pressesprecherin SAXONIA MEDIA, Tel.:(0172) 3 62 88 08 bzw. steffi.theuring@saxonia-media.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell