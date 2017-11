"In aller Freundschaft" bekommt Serienbesuch von der "Lindenstraße" (FOTO)

Leipzig (ots) -Gegenbesuch 2018 in der "Lindenstraße"MDR und WDR drehen erstmalig gemeinsame Folgen mit ihrenSerienhits "In aller Freundschaft" und "Lindenstraße". Bereits imJuli dieses Jahres standen die beiden Lindenstraßen-Stars Dr. IrisBrooks (Sarah Masuch) und ihre Tochter Lara Brooks (Greta Goodworth)in Leipzig vor der Kamera. Diese Folge (793) "Aus den Augen, aus demSinn?" aus der Sachsenklinik wird am 28. November 2017, um 21.00 Uhrim Ersten gesendet.Im Februar 2018 folgt dann der Gegenbesuch vonSachsenklinik-Verwaltungschefin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt)in der "Lindenstraße". Sie wird dann in zwei "Lindenstraßen"-Folgenim April im Ersten zu sehen sein.Zum Inhalt der Folge "Aus den Augen, aus dem Sinn?":Dr. Iris Brooks (Sarah Masuch) war mit ihrer Tochter Lara (GretaGoodworth) im Urlaub auf Rügen. Nun ist sie allein auf dem Rückweg indie "Lindenstraße". Während eines Telefonats mit Lara bricht Irisplötzlich bewusstlos am Steuer zusammen und wird vom Notarzt in dieSachsenklinik eingeliefert. Dr. Maria Weber ist erschrocken: Sieerkennt in der Patientin ihre Studienkollegin und Freundin, von dersie seit Jahren nichts mehr gehört hatte. Gemeinsam mit Dr. MartinStein (Bernhard Bettermann) übernimmt sie die Behandlung von Iris unddiagnostiziert einen Herzfehler, der eine gefährliche Entzündung amHerzen verursacht hat. Iris muss inzwischen all ihren Mut zusammennehmen und Maria ihr langjähriges Verschwinden erklären: Sie hattevor Jahren einen One-Night-Stand mit Marias damaligem Ehemann,Alexander Weber. Maria ist wie vor den Kopf gestoßen. Kurz darauferleidet Iris eine schwere Durchblutungsstörung der Niere, die eineNot-OP erfordert ...Hinweis für JournalistenDie Folge "In aller Freundschaft - Aus den Augen, aus dem Sinn?"steht Ihnen zur Ansicht im Pressevorführraum des Pressedienstes DasErste zur Verfügung.Weitere Fotos gibt es honorarfrei unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Bianca Hopp, Tel.: (0341)3 00 6432, presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell