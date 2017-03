Mit allen Wassern gewaschen: Publikumsschau WASsERLEBEN (FOTO)

Berlin (ots) -H2-"oh"-O: Wasser ist ein zentraler Baustein unseres Lebens,wertvoller Rohstoff, Lebensmittel, Inspiration und Erfrischungzugleich. Auf der Publikumsschau "WASsERLEBEN" vom 28. bis 31. März2017 können sich Schüler auf spielerische Art über die vielfältigenFacetten dieser lebenswichtigen Ressource informieren. Veranstaltetwird die interaktive Ausstellung auf dem Berliner Messegelände imRahmen der Fachmesse Wasser Berlin International 2017.Rund 40 Unternehmen, Institutionen und Schulen ausBerlin-Brandenburg präsentieren themenbezogene Projekte und laden zubiologischen, chemischen und physikalischen Experimenten ein.WASsERLEBEN richtet sich insbesondere an Kinder und Jugendliche derKlassenstufen 2 bis 13 und deren Lehrer. Zahlreiche Themen sindBestandteil der Unterrichtslehrpläne. Passende Fragebögen für Grund-,Mittel- und Oberstufe sind bereits vorab online zu finden unterwww.wasser-berlin.de/wasserleben.Am 30. März findet von 15 bis 18 Uhr erstmals ein InternationalAfternoon in der Halle 6.2 statt. An diesem Nachmittag beantwortendie Aussteller alle Fragen rund ums Wasser auch in englischer Spracheund zeigen den internationalen, kleinen und großen Gästen, wie inDeutschland mit diesem kostbaren und schützenswerten Elementumgegangen wird.Ein Pool Wasser für eine JeansWie viel Wasser gebrauchen wir täglich und wie viel des kostbarenMediums steckt in der Herstellung unserer Lebensmittel undKonsumgüter? Antworten auf diese Fragen geben unter anderem die FreieUniversität Berlin und der Verein Wasser-, Boden- und Lufthygienee.V. (WaBoLu). Beim Handwaschwettbewerb der German ToiletOrganization messen Schüler, wie viel Wasser bei dem alltäglichenVorgang sprichwörtlich den "Abfluss runter geht".Muskelprotz SalzwasserWelch "tragende" Rolle das Element Wasser spielen kann, könnenSchüler am Stand des Wald-Gymnasiums erleben. Hier können sie dieSchwimmfähigkeit von verschiedenen Gegenständen auf Salzwassertesten. Wer durstig und mutig genug ist, für den stehen außerdem nochMeerwasserproben zum Verkosten bereit. Ab welchem Gravitationsdruckdas Element sogar Holz zum Bersten und Brechen bringt, zeigt unteranderem ein Experiment des Marie-Curie-Gymnasiums.Wasser: Das Chamäleon unter den ElementenHeute flüssig, morgen dampfend und vor 300 Millionen Jahren eisig:Das Medium Wasser hat viele Gesichter und eine lange Historie. Mitder eiszeitlichen Entwicklung Berlins beschäftigt sich unter anderemdie Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Außerdemerfahren die Besucher, welche Auswirkungen der Klimawandel auf dieUntergrundtemperatur der Stadt hat und damit auch auf derenGrundwassertiere wie Flohkrebse und Hüpferlinge. An einerMikroskop-Station der Initiative Wissenschaftsjahr 2016*17 könnensich die Besucher ein Bild von winzigen Wasserorganismen machen, diemit dem bloßen Auge nicht sichtbar sind.Superabsorber BabywindelnWie viel Flüssigkeit passt in eine Windel und warum? Mit dieserFrage beschäftigt sich die Robert-Jungk-Oberschule. In einemExperiment werden die in einer Windel enthaltenen Superabsorber aufSaugfähigkeit und Struktur untersucht. Aus welchen Farbstoffen einschwarzer Filzstift besteht, erfahren Schüler in einem zweitenExperiment.Aqua ArtPassend zum Namensgeber lädt das John-Lennon-Gymnasium zukünstlerischen Aktivitäten rund ums Thema Wasser ein. In derMalwerkstatt können Schüler ihre Eindrücke zum Thema mit dem Pinselfesthalten. Am 30. März prämieren der Verein WaBoLu und die BerlinerWasserbetriebe kreativeFlyerentwürfe von elf Schülern zum Thema"Nachhaltige Nutzung von Wasser".Kohle für "Besserwasser"Wasser in ausgezeichneter Trinkqualität - Das ist in Berlin dankder Berliner Wasserbetriebe nur einen Wasserhahn entfernt. Auf derWASsERLEBEN sorgt das Unternehmen nicht nur für sauberes Wasser,sondern auch für rauchende Köpfe. Bei der beliebten "H2O - dieBesserwassershow" treten mehrmals täglich Schulklassen gegeneinanderan, um ihr Wasserwissen zu testen. Die Erstplatzierten erhalten 150Euro Siegerprämie, die Zweitplatzierten jeweils 50 Euro. Checker Tobivom Sender KiKa moderiert.Not fantastic is plasticInteressante Einblicke ins Thema Verschmutzung können Schülerverschiedener Altersstufen am Stand von Greenpeace gewinnen. Anhandder Inhaltsangabe lernen die Schüler, welche Mikroplastiken sichbeispielsweise in ihrem Lieblingsshampoo oder alltäglichen Makeupverstecken.Am Stand vom Verein das Schiff e.V. können Jugendliche einefrische Gewässerprobe aus dem Lietzensee chemisch auf ihre pH-,Ammonium- und Phosphatwerte sowie mikrobiologisch auf Planktonuntersuchen. Wie man eine verschmutzte Wasserprobe reinigen kann,zeigt die Peter-Ustinov-Schule in einem von insgesamt dreiExperimenten.Trotz des Namens ist das Bildungsprojekt der German ToiletOrganization e.V. kein Thema fürs Klo, denn ein Drittel derWeltbevölkerung hat keinen Zugang zu einer Toilette. Welcheschwerwiegenden Folgen das für die Verunreinigung von Grund- undOberflächenwasser und damit für die globale Wasserversorgung hat,lernen Kinder und Jugendliche anhand von verschiedenenToilettenmodellen sowie einem Toilettenmemory.Karriere-Tag am 31. MärzWASsERLEBEN liefert Schülern mit den interaktiven Experimenten undProjekten rund ums Thema Wasser zugleich einen praxisnahen Einblickin die Berufe der Wasserwirtschaft. Interessierte Schüler können sichzum Beispiel gleich vor Ort beim Berufsförderungswerk derFachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg über handwerkliche,ingenieurtechnische und kaufmännische Berufe informieren. AmKarriere-Tag erhalten sie sogar exklusiven Zugang zur parallelstattfindenden Fachmesse WASSER BERLIN INTERNATIONAL und denausstellenden Unternehmen. Der blaue Karrieredaumen dient denJobstartern als Orientierung. 