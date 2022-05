An alle Sberbank Rossii-Anleger!

An der Börse MICEX Main notiert die Aktie Sberbank Of Russia Pjsc am 04.05.2022, Uhr, mit dem Kurs von 130.4 RUB. Die Aktie der Sberbank Of Russia Pjsc wird dem Segment "Diversifizierte Banken" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Sberbank Of Russia Pjsc nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 7,08 und liegt mit 50 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 4,73. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Sberbank Of Russia Pjsc auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Sberbank Of Russia Pjsc mit einer Rendite von 64,2 Prozent mehr als 52 Prozent darüber. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 12,56 Prozent. Auch hier liegt Sberbank Of Russia Pjsc mit 51,64 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Sberbank Of Russia Pjsc schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 5,69 % und somit 2,19 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 3,5 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".