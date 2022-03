An alle Einkommensinvestoren: Home Depot wird diesen Monat stolze 15 % mehr Dividende zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Wir Einkommensinvestoren werden ja von vielen anderen Anlegern gerne mal belächelt. Denn wenn es um den Kauf von Dividendenaktien geht, dann liegen die Meinungen nämlich wirklich meilenweit auseinander. Während die einen sie aufgrund ihrer regelmäßigen Ausschüttungen zu schätzen wissen, halten die anderen sie für langweilige Witwen-und-Waisen-Papiere.

Aber ich vermute an dieser Stelle einmal, dass vielen Investoren gar nicht so richtig bewusst ist, was alleine die Dividende zur Rendite mancher Aktieninvestition beitragen kann. Vor allem dann, wenn die Gewinnbeteiligung vom jeweiligen Unternehmen auch noch regelmäßig jedes Jahr erhöht wird.

Ein Musterschüler in Sachen Dividendensteigerung ist hier ohne Zweifel die amerikanische Firma Home Depot (WKN: 866953). Die weltweit größte Baumarktkette hat uns auch in diesem Jahr nicht enttäuscht und wird noch in diesem Monat bei der Ausschüttung eine große Schippe obendrauf packen.

Dividendenwachstum par excellence

Wenn es um regelmäßige Dividendenanhebungen geht, dann sticht Home Depot hier vor allem mit der Geschwindigkeit hervor, in der diese erfolgen. Erst am 22.02.2022 gab man die diesjährige Erhöhung der Ausschüttung bekannt. Und so erhalten die Aktionäre am 24.03.2022 mit 1,90 US-Dollar je Aktie eine um 15 % höhere Quartalsdividende als drei Monate zuvor.

Dies allein ist schon ein hoher Wert. Doch schauen wir uns die Entwicklung der Gewinnbeteiligung von Home Depot noch etwas genauer an. Denn allein in den letzten zehn Jahren ist sie in einer atemberaubenden Schnelligkeit angehoben worden.

Damals betrug die Quartalsausschüttung nämlich noch 0,29 US-Dollar je Anteilsschein. Gegenüber dem heutigen Wert ergibt sich für diesen Zeitraum also eine Dividendensteigerung von 555 %. Was bedeutet, dass es in den letzten zehn Jahren bei Home Depot mit der Ausschüttung um durchschnittlich 20,68 % jährlich nach oben ging.

Wie würde es nun für einen Anleger aussehen, der am 05.03.2012 für 10.000 US-Dollar Aktien von Home Depot erworben hätte? Dieser wird voraussichtlich im aktuellen Jahr schon eine Dividende von 1.604 US-Dollar von der Baumarktkette erhalten.

Also ich finde das äußerst bemerkenswert. Zumal es uns auch zeigt, dass die persönliche Dividendenrendite auf das ursprünglich investierte Kapital nun immerhin bei 16,04 % liegen würde. Sich in den letzten zehn Jahren einen passiven Geldstrom aufzubauen, hätte mit den Papieren von Home Depot also hervorragend funktioniert.

Blicken wir noch kurz auf die Aktie

Die aktuellen Unsicherheiten an den Börsen sind auch an der Home-Depot-Aktie nicht spurlos vorübergegangen. Aktuell notiert sie mit 324,26 US-Dollar (04.03.2022) knapp 21 % tiefer als Anfang Januar. Doch mit ihrer langfristigen Performance können die Papiere weiterhin punkten. Denn trotz des diesjährigen Rückgangs sind sie in den letzten zehn Jahren immerhin um 584 % im Kurs angestiegen.

Die Aktie von Home Depot weist im Moment ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 20 auf. Und sie scheint damit nicht allzu hoch bewertet zu sein. Durch den derzeit etwas gedrückten Kurs hat sich die Dividendenrendite aber etwas erhöht. Sie könnte meines Erachtens mit 2,34 % nun wieder einen recht interessanten Wert aufweisen.

Wer diesen noch zu niedrig findet, der sollte sich vielleicht Folgendes einmal vor Augen halten. Nämlich, dass unser Anleger aus dem obigen Beispiel inklusive der nächsten Quartalsausschüttung bis heute insgesamt schon 37,05 US-Dollar an Dividende je Aktie kassiert hätte. Und somit bereits schon gut 78 % seines damaligen Kaufpreises alleine durch die vereinnahmten Ausschüttungen „zurückerstattet“ bekommt.

Mit der Home-Depot-Aktie könnte man also sowohl auf einen starken Kursverlauf als auch auf attraktive Dividendenzahlungen setzen. Somit sollte sie sehr gut für fast jedes international aufgestellte Depot geeignet sein. Wer jetzt neugierig geworden ist, könnte also durchaus einmal einen etwas intensiveren Blick auf Home Depot werfen.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Home Depot.

