An alle Costco Wholesale-Anleger!

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Costco Wholesale per 24.02.2022, 10:27 Uhr bei 495.26 USD. Costco Wholesale zählt zum Segment "Hypermärkte und Superzentren".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Costco Wholesale einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Costco Wholesale jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Costco Wholesale von 495,26 USD ist mit +6,27 Prozent Entfernung vom GD200 (466,03 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 524,79 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -5,63 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Costco Wholesale-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Sentiment und Buzz: Costco Wholesale lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Costco Wholesale in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Costco Wholesale als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 19 Buy, 6 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Costco Wholesale vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 520,88 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 5,17 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 495,26 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

