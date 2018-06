all3media Deutschland und Little Dot Studios bündeln ihre Kräfte für gemeinsames Deutschlandgeschäft

München/Berlin (ots) -- Little Dot Studios in Deutschland bieten Sendern, Produzenten,Sportpartnern und weiteren Rechteinhabern YouTube- undSocial-Channel-Management, Original Production und Branded Content an- Neue Teams in München und Berlinall3media Deutschland und Little Dot Studios, die von Andy Taylorund Selma Turajlic gegründete weltweite Online-Videovertriebs- undProduktionsfirma, haben gemeinsam ein Little Dot Studios Label inDeutschland gegründet.Die neue deutsche Einheit unter der Leitung von Nils Franck,Director of Content, und James Loveridge, Senior Partnership Manager,wird von München und Berlin aus mit lokalen deutschen Teams arbeiten.Sie wird von Wayne Davison, MD, Content Acquisition and DistributionLittle Dot Studios, und Mark Stehli, Director Production & CorporateDevelopment all3media Deutschland, betreut.Das neue deutsche Team hat bereits digitale Inhalte für dieVolkswagen AG, Automobili Lamborghini, Bentley Motors und Suzukiproduziert und befindet sich derzeit in der Entwicklung undProduktion diverser Projekte für verschiedene Kunden. Zusätzlichhaben die Little Dot Studios in Deutschland Vereinbarungen mit demSender Motorvision TV, der Sportnachrichtenagentur SID(Sport-Informations-Dienst) sowie dem Schauspieler Axel Stein undModerator Matthias Malmedie für ihren YouTube-Kanal "Axel & Matthias"zur Durchführung von Social Media-Distribution,YouTube-Channel-Management und Rechtemanagement geschlossen. Mitdeutschsprachigen Sendern, Sportrechteinhabern und Content-Partnernwerden in den kommenden Wochen mehrere wichtige Vereinbarungengeschlossen.Dr. Markus Schäfer, CEO von all3media Deutschland: "DieKooperation mit Little Dot Studios bietet für Kunden und beidePartner ein sehr attraktives Potenzial, indem sie die Kompetenz desdigitalen Channel-Managements von Little Dot Studios mit derProduktionskompetenz von all3media Deutschland verbindet. So bietenwir Medienunternehmen nicht nur die Möglichkeit, ihr Videoangebotüber YouTube und Social-Media-Kanäle zu optimieren, sondern auchMarken und Unternehmen mit perfekt aufbereiteten Botschaften zuversorgen - von der Entwicklung einer Content-Strategie über dieProduktion bis hin zur zielgruppengenauen Content-Distribution undeiner optimalen Reichweite auf allen relevanten Online-Plattformen.Darüber hinaus können unsere bestehenden Kunden von den erweitertenKompetenzen aus unserer Partnerschaft mit den Little Dot Studiosprofitieren."Wayne Davison, MD, Content Acquisition & Distribution, von LittleDot Studios: "In den letzten fünf Jahren, seit Andy Taylor und SelmaTurajlic das Unternehmen gegründet haben, hat Little Dot Studios vielErfahrung und Wissen bei der Erstellung von sozialen und digitalennativen Inhalten und dem Aufbau von Zielgruppen für unsereProduzenten, Sender, Marken- und Sportpartner auf YouTube, Facebookund sozialen Plattformen entwickelt. Gemeinsam mit all3mediaDeutschland und unserer neuen deutschen Einheit sind wir in dereinzigartigen Lage, uns auf den deutschsprachigen Markt zufokussieren und auch hier unsere Partner dabei zu unterstützen, sichvon ihrer Konkurrenz abzuheben."Über Little Dot StudiosLittle Dot Studios managt über 150 YouTube-Kanäle, Facebook-Seitenund Social-Video-Inhalte für globale Sport-, TV- und Consumer-Marken,um neue, junge Zielgruppen zu erreichen, neue Möglichkeiten in derWertschöpfungskette zu schaffen und die Markenbekanntheit über diesePlattformen zu steigern. Mit Standorten in London, Los Angeles undBuenos Aires arbeitet das Unternehmen mit über 150 unabhängigenProduktionsfirmen, Markeninhabern, Sportrechteinhabern und Sendernzusammen, darunter Turner, ITV, Channel 4, Discovery, WB Kids & DCKids, ECB (England & Wales Cricket Board), The Football Associationund FIA für die Formel E. Little Dot Studios ist auch einer dergrößten Produzenten von digitalen Videoinhalten, die für Partner undMarken wie Scripps, All4, Porsche, Samsung, Pepsi Max und Hondaentwickelt und produziert werden.Über all3mediaall3media ist eines der führenden unabhängigen TV-, Film- unddigitalen Produktions- und Vertriebsunternehmen. Zur all3media Gruppegehören mehr als 27 Produktions- und Vertriebsgesellschaften inGroßbritannien, Europa, APAC und den USA: Bentley Productions, betty,Caravan, Company Pictures, IDTV, Lime Pictures, Lion Television,Little Dot Studios, Maverick Television, Neal Street Productions, NewPictures, North One Television, Objective Media Group, Optomen, OnePotato Two Potato, Raw, Seven Stories, South Pacific Pictures, StoryFilms, Studio Lambert, Two Brothers, Two Halves Pictures, all3mediaAmerica, all3media Deutschland und all3media International. all3mediaist ein gemeinsames Unternehmen von Discovery Communications undLiberty Global.In Deutschland ist all3media einer der größten unabhängigenFernsehproduzenten. Mit den Produzentenmarken filmpool entertainment,filmpool fiction, Bon Voyage Films, south & browse und TowerProductions, einem Joint Venture mit BBC Studios, ist sie auf demFilm- und Fernsehmarkt sowie im Produktions- und Lizenzbereich tätig.