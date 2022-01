Karlsruhe (ots) -Die Initiative fair.digital verleiht alfaview® ihr gleichnamiges Gütesiegel. Damit bestätigt sie die DSGVO-konforme Videokonferenzsoftware aus Deutschland als faires digitales Angebot, dessen Vorteile für die Nutzer*innen schnell und leicht verständlich sind.fair.digital hat es sich zum Ziel gesetzt, die digitale Souveränität von Menschen und Unternehmen zu fördern. Digitale Produkte und Dienste, die mit dem fair.digital Siegel zertifiziert sind, erfüllen dabei drei zentralen Prinzipien:1. Datenschutz: fair.digital-Produkte und -Dienste setzen die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) vollständig und konsequent um.2. Transparenz: Dateneinstellungen und Kontaktmöglichkeiten sind für Nutzer*innen transparent ersichtlich. Nutzungsbestimmungen sind leicht verständlich und öffentlich einsehbar.3. Fairness: Die Hoheit der Nutzer*innen über ihre personenbezogenen Daten wird respektiert. Es werden möglichst wenige Daten von Nutzer*innen erhoben (Datensparsamkeit) und nicht ohne deren Zustimmung weitergegeben.alfaview® unterstützt fair.digital insbesondere durch...- DSGVO-Konformität: Als deutsches Softwareprodukt erfüllt alfaview® strengste Datenschutzanforderungen. Die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit zeichnet alfaview® in ihrer Prüfung verschiedener Videokonferenzanbieter (https://alfaview.com/de/berliner-datenschutzbehoerde-zeichnet-alfaview-mit-vier-gruenen-ampeln-aus/) als einen der wenigen Anbieter mit den maximal zu erhaltenden vier grünen Ampeln aus. Auch der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg listet in seiner Orientierungshilfe (https://alfaview.com/de/alfaview-punktet-erneut-bei-datenschutzbehoerde-als-datenschutzkonformes-videokonferenzsystem/) alfaview® als einen der wenigen datenschutzkonformen Videokonferenzanbieter.- Datensicherheit: Die Video- und Audioströme sind nach aktuellen Standards (TLS/AES 256) verschlüsselt und werden nicht gespeichert oder weitergegeben.- Sicheres Hosting: Für die Bereitstellung der Dienste werden ausschließlich ISO 27001-zertifizierte Rechenzentren von Unternehmen mit Standort und Unternehmenssitz in Deutschland und damit innerhalb des DSGVO-Raums genutzt.- Digitale Souveränität: alfaview® bietet eine sichere und technisch überzeugende Alternative zu US-amerikanischen Videokonferenztools, bei denen der Schutz personenbezogener Daten bedingt durch geltendes US-Recht nicht sichergestellt ist.Weitere Informationen zu alfaview®: www.alfaview.com (https://alfaview.com/de/)Das alfaview®-Team steht unter +49 721 35450-450 oder info@alfaview.com zur kostenfreien Beratung für eine maßgeschneiderte alfaview®-Lösung zur Verfügung.Pressekontakt:Sonja Decker0721-35450-450presse@alfaview.comOriginal-Content von: alfaview GmbH, übermittelt durch news aktuell