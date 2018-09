alfatraining geht mit dem neuem Bildungsportal alfatraining.com online / Moderne Themen und eine zeitgemäße Form der Weiterbildung via Videokonferenz (FOTO)

Karlsruhe (ots) -alfatraining zählt zu den größten und erfolgreichstenBildungsanbietern im Bereich der beruflichen Weiterbildung inDeutschland. Seit Anfang September ist die Bildungsplattformwww.alfatraining.com mit spannenden Themen der beruflichenWeiterqualifizierung online.Digitalisiertes Arbeiten und LernenIn der heutigen Arbeitswelt arbeiten Firmen weltweit vernetztzusammen. Der Einsatz von einem Videokonferenzsystem gehört daher zumLehrgangskonzept von alfatraining. Neben der Vermittlung von Methodender modernen Kommunikation, ist die Stärkung der Medienkompetenz einweiterer Aspekt der Live-Onlineschulung. Das Fraunhofer Institutbestätigte in einer Studie: "Videokonferenzen verbessern dieArbeitsatmosphäre nachhaltig, Menschen arbeiten kreativer und sindmehr mit dem Ergebnis zufrieden."*Weitere positive Aspekte dieser Lehr- und Lernform sind, dass sichZusammenarbeit effizienter gestalten lässt und Teams barrierefreisowie inklusiv agieren können.Qualifizierung statt FachkräftemangelBei alfatraining können Interessierte ihre individuelleSeminarkombination aus diversen arbeitsmarktrelevanten Themen wählenund viele Kurse modular verbinden wie z. B. CAD2/3D Maschinenbau,Architektur und Immobilienmanagement, Programmierung, Medien undGestaltung, Webdesign und Webprogrammierung,Automatisierung/Elektrotechnik, Netzwerkadministration,IT-Management, Projektmanagement, SAP-Anwender, KaufmännischeLehrgänge, Hotel- und Gastronomiemanagement, Qualitätsmanagement,Sprachen, SAP-Qualifizierungen, Personal und Management,Bewerbungsmanagement, Marketing und Kundenmanagement sowieGesundheitsmanagement.Alle Kurse schließen mit einem Zertifikat ab und werden oftmalsauch mit externer Prüfung angeboten, die mit Herstellerzertifikatenabschließen.Die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer erhalten so einenaussagekräftigen Nachweis über die im Seminar erworbenenQualifikationen und erhöhen damit ihre beruflichen Perspektiven aufdem Arbeitsmarkt.Alle Kurse und Angebote finden Sie unter: www.alfatraining.com,vorbeischauen lohnt sich!*Studie: "Virtuelle Teams. Kollaboration auf Distanz mit und ohneVideo" - Fraunhofer Institut, 2013Pressekontakt:Mehr zu den privaten, berufsbegleitenden Seminaren undFirmenschulungen von alfatraining:www.alfatraining.comMehr zur geförderten beruflichen Weiterbildung in Voll- und Teilzeitvon alfatraining:www.alfatraining.deMehr zu der Videokonferenzsoftware alfaview®:www.alfaview.comBei Rückfragen:presse@alfatraining.deOriginal-Content von: alfatraining, übermittelt durch news aktuell