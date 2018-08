"das aktuelle sportstudio" live aus dem ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin (FOTO)

Mainz (ots) -Das "aktuelle sportstudio" geht auf Reisen: Am Samstag, 11. August2018, dem vorletzten Tag der Leichtathletik-Europameisterschaften,sendet das ZDF live aus Berlin. Gastgeber Jochen Breyer begrüßt dieZuschauer um 22.15 Uhr aus dem ZDF-Hauptstadtstudio Unter den Linden.Prominente Gäste wie die mit EM-Silber dekorierte KugelstoßerinChristina Schwanitz, der neue "König" der Zehnkämpfer Arthur Abelesowie Speerwurf-Europameister Thomas Röhler und "Vize" AndreasHofmann haben sich angesagt.Weitere Themen neben den European Championships in Berlin undGlasgow sind im "aktuellen sportstudio" das Supercup-Finale zwischenEintracht Frankfurt und Bayern München (live im ZDF am Sonntag, 12.August 2018) und die 2. Fußball-Bundesliga.Der zehnte Wettkampftag der European Championships steht mitzahlreichen Entscheidungen an diesem Samstag bereits ab 9.00 Uhr liveauf dem Programm des ZDF. Zur besten Sendezeit am Abend bietet dieLeichtathletik im Vorfeld des "aktuellen sportstudios" erneut einspannendes Angebot vom Hochsprung-Finale der Männer und demWeitsprung-Finale der Frauen über die Lauf-Finals (400- und 200-MeterFrauen, 800- und 5000-Meter Männer) bis zu den 4x400-Meter-Staffeln.https://presseportal.zdf.de/pm/die-european-championships-im-zdf/http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell