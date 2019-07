"das aktuelle sportstudio" live aus dem ZDF-Hauptstadtstudio Berlin (FOTO)

Mainz (ots) -Das "aktuelle sportstudio" geht auf Reisen: Anlässlich der"Finals" in Berlin - live bei ARD und ZDF - kommt die Sendung amSamstag, 3. August 2019, um 22.40 Uhr live aus demZDF-Hauptstadtstudio Unter den Linden.ZDF-Moderator Jochen Breyer begrüßt drei prominenter Gäste:Topläuferin Konstanze Klosterhalfen, die in Berlin über die 5000m anden Start geht, sowie das neue "Hoffnungspaar" des deutschenSchwimmsports Sarah Köhler und Florian Wellbrock, das mitphantastischen Leistungen bei der Schwimm-WM in Gwangju/Südkorea aufsich aufmerksam gemacht hat. Beide gewannen WM-Gold auf derLangstrecke (Köhler mit der Staffel, Wellbrock über 10 Kilometer) undMedaillen bei den Beckenwettbewerben (Wellbrock Gold über 1500m,Köhler Silber über 1500m). Die beiden neuen DSV-Stars werden auch beiden "Finals" in Berlin starten.Weitere Themen der Sendung: Die "Finals" in Berlin, DFL-SupercupDortmund - Bayern, Formel 1-GP Ungarn, Zweite Liga.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressemappe: https://kurz.zdf.de/HWj/Sport in der ZDFmediathek: https://zdfsport.dehttps://facebook.com/ZDFsporthttps://instagram.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFsporthttps://youtube.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell