"das aktuelle sportstudio" im ZDF 2018 auf Erfolgskurs (FOTO)

Mainz (ots) -Beste Jahresbilanz seit 2013: "das aktuelle sportstudio" erreicht2018 einen Marktanteil von 12,6 Prozent. Im Schnitt sahen 2,18Millionen Zuschauer die bisherigen 40 Sendungen des Jahres. DerZDF-Klassiker am Samstagabend, der in diesem Jahr seinen 55.Geburtstag feiern konnte, legte 2018 auch in der Gruppe der 14- bis49-Jährigen zu: auf 8,9 Prozent Marktanteil.ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Wir freuen uns über dengewachsenen Zuspruch. In diesem Jahr haben wir im 'aktuellensportstudio' verstärkt daran gearbeitet, immer wieder einen frischenBlick auf das sportliche Geschehen zu werfen und vermehrt auch diekomplexen sportpolitischen Themen in der Sendung aufzugreifen - inder Regel verknüpft mit den informativen Interviews, die unsere vierModeratorinnen und Moderatoren mit ihren Gästen geführt haben."Mit der Ausgabe am Samstag, 22. Dezember 2018, 23.00 Uhr, geht"das aktuelle sportstudio" in eine dreiwöchige Pause und wird amSamstag, 12. Januar 2019, 23.00 Uhr, wieder im ZDF auf Sendung sein.Die letzte Ausgabe 2018 bietet noch einmal bestes Sportprogramm - mitdem letzten Hinrunden-Spieltag der Fußball-Bundesliga, an dem imSamstagabendspiel Eintracht Frankfurt und Bayern Münchenaufeinandertreffen. Zu Gast im Studio bei Moderator Sven Voss sindHandball-Bundestrainer Christian Prokop und Weltmeister-TrainerHeiner Brand.Vor über 55 Jahren, am 24. August 1963, ging "das aktuellesportstudio" im ZDF erstmals auf Sendung - parallel zum Start derdamals neu gegründeten Fußball-Bundesliga.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/der-sport-im-zdf/Sendungsseite: http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttps://facebook.com/ZDFsportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell