aktualisierte Version - Britisches Unterhaus: No-Deal-Abstimmung live

Bonn (ots) - Theresa May ist mit ihrem neuen Brexit-Vorschlag erneutgescheitert. Die Abgeordneten im britischen Unterhaus stimmten erneut gegen denBrexit-Vertrag. Den britischen Konservativen reichen die mit der EUausgehandelten Verbesserungen nicht, so dass nun ein No-Deal immerwahrscheinlicher wird. phoenix berichtet heute ab 18.00 Uhr live aus demUnterhaus und zeigt die Debatte und Abstimmung darüber, ob Großbritannien die EUohne Abkommen verlassen soll. phoenix sendet die Debatte sowohl mit deutscherSimultanübersetzung als auch im englischen Originalton. Durch die Sendung führtStephan Kulle.Falls der ungeordnete Brexit heute keine Mehrheit findet, wird am morgigenDonnerstag über eine Verschiebung des Austrittstermins verhandelt undabgestimmt. Auch das zeigt phoenix live ab 18.00 Uhr.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell