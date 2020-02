air up sichert sich weitere Millionen-Finanzierung und holt prominenten Co-CEO

München (ots) - Bestehende Investoren finanzieren das Duftflaschen-Startup mitweiteren 2,3 Millionen Euro. Als Lead-Investor agiert der VC OysterBay umChristoph Miller // Der erfahrene Gründer und Ex-Freeletics-CMO Christian Hauthnun als Co-CEO an Bord // Seit August 2019 konnte das Start-up bereits 100.000Startersets des air up Trinksystems verkaufen und übertrifft damit eigenePrognosenDas neue Jahr beginnt für air up zuversichtlich: Das Münchner Startup erhält imRahmen einer Zwischenfinanzierungsrunde mehr als 2,3 Millionen Euro von seinenBestandsinvestoren. Nach dem erfolgreichen Marktstart in 2019 sollen die Mittelder neuen Runde in Produktentwicklung, Marketing, in das Wachstum desUnternehmens sowie in die regionale Expansion fließen. Als Lead-Investorfungiert der auf FoodTech spezialisierte Venture-Capital-Fonds OysterBay, hinterdem der erfahrene Hamburger Getränkeunternehmer Christoph Miller steht. Er undweitere prominente Investoren wie Ralf Dümmel und Frank Thelen investiertenbereits Mitte 2018 in das Trinksystem, das Wasser einen bestimmten Geschmack nurüber Duft verleiht."Als große Fans von air up war es für OysterBay eine Freude, dieses Investmentals Lead-Investor abzuschließen. air up ist eine perfekte Kombination aus denThemen Nachhaltigkeit, weltweite IP, Lifestyle sowie Food und Tech. DasGründerteam ist hochgradig motiviert, engagiert und professionell!", soChristoph Miller.Ausbau des Managements aufgrund des starken WachstumsDas junge Unternehmen ist wirtschaftlich auf Erfolgskurs: Die ersteProduktionscharge war innerhalb weniger Wochen ausverkauft, seit August 2019wurden insgesamt mehr als 100.000 Flaschen vertrieben. Daher planen die airup-Gründer, ihre Vision einer gesunden und nachhaltigen Getränkerevolutionweiterhin zu verfolgen und die Produktführerschaft im Bereich der "scent-baseddrinks" (duftbasierte Getränke) sicherzustellen. Das Wachstum des Startups zeigtsich auch personell: Das Team ist seit Februar 2019 von den fünf Gründern aufnun insgesamt 30 Mitglieder angewachsen. Bei der Leitung des jungen Teams wirdair up seit Januar von siroop-Gründer und Ex-Freeletics-CMO Christian Hauthunterstützt, der umfassendeManagement-Erfahrung mit schnellwachsenden Startups mitbringt. Als Co-CEOübernimmt Hauth die Bereiche Strategie, HR und Organisation von CEO JannisKoppitz, der weiterhin die Themen Finanzen, Finanzierung und Gesellschaftsaufbauverantwortet.Der 41-jährige Hauth verfügt über viel Erfahrung im Management von jungen, starkexpandierenden Technologiefirmen und über besondere Expertise im BereichE-Commerce, Online-Marketing und Mitarbeiterführung. Nach der Gründung desSchweizer Online-Marktplatzes siroop, welches nach zwei Jahren bereits einenUmsatz von 60 Millionen Euro und eine Größe von 180 Mitarbeitern erreichte, warer mehrere Jahre Chief Marketing Officer (CMO) beim bekannten MünchnerFitness-Startup Freeletics. "Es fühlt sich ein bisschen an wie eine eigeneGründung, da ich bei air up in solch einer frühen Phase an Bord komme. Dasbietet fantastische Möglichkeiten, die Zukunft des Teams und des Produktsmitzuprägen. Gleichzeitig ein Team zu haben, das hungrig ist und eineunglaubliche Kraft für Veränderung in sich trägt, birgt viel Potential. Mit airup wollen wir eine kleine Revolution erreichen, indem wir Menschen dieMöglichkeit geben, ihre Ernährungsgewohnheiten auf nachhaltige Art zuverbessern."Ausbau der Markenbekanntheit und Weiterentwicklung des ProduktportfoliosNeben Deutschland legt air up seinen Fokus ab dem Frühjahr 2020 auch aufÖsterreich und die Schweiz. Hier war air up zwar schon online bestellbar, eswurden aber bislang nur wenige Ressourcen für eine Steigerung derMarkenbekanntheit eingesetzt. Ziel ist es, wie in Deutschland, im eigenenWebshop, den führenden Marktplätzen und im stationären Einzelhandel erhältlichzu sein und so sichtbar die Sparte der scent-based drinks zu etablieren. Bisherist das retronasale Trinksystem weltweit einzigartig und verfügt über keineVergleichsprodukte. Neben dem Ausbau der Marketingmaßnahmen möchte das airup-Team das neue Kapital außerdem für die Finanzierung vonProduktweiterentwicklungen verwenden. In den vergangenen Wochen wurden bereitsdie Geschmacksrichtungen Himbeer-Zitrone und Kirsche gelauncht, für die es einebesondere Marktnachfrage gab. Daher war der Januar 2020 der bis datoumsatzstärkste Monat in den E-Commerce-Kanälen des Start-ups seitUnternehmensgründung - was eine Verdopplung der Dezemberumsätze imOnline-Bereich bedeutete.Über air upair up ist das weltweit erste Trinksystem, das Wasser nur durch die Beigabe vonDuft aromatisieren kann. Die Gründer wollen damit den übermäßigen Konsum vonZucker in Form von Softgetränken reduzieren und gleichzeitig Plastik und CO2einsparen. Die air up GmbH wurde 2019 gegründet und hat ihren Hauptsitz imHerzen Münchens. Die Startersets und Duft-Pods sind auf www.air-up.com und imstationären Einzelhandel an zirka 5.000 Verkaufsstellen unter anderen bei real,Edeka und Rewe erhältlich.Drei Jahre lang haben die air up Gründer ihre Idee entwickelt, bis die Flaschenach mehr als 200 verschiedenen Entwürfen und Weiterentwicklungen endlich bereitfür den Markteintritt war. Begonnen hatte das Projekt ursprünglich mit demProduktdesign-Studium von Lena Jüngst und Tim Jäger an der Hochschule inSchwäbisch Gmünd. Nachdem Fabian Schlang, Jannis Koppitz und Simon Nüesch alsStudenten der TU München als weitere Gründer hinzustießen, verlagerte sich dasBüro des jungen Unternehmens an die Münchner Universität. Mit Hilfe vonverschiedenen Gründungsstipendien konnten sie namhafte Investoren, wie z.B. RalfDümmel und Frank Thelen für sich gewinnen und so die Produktion der ersten airup Flaschen starten.Pressekontakt:Pressekontakt:Bernadette Aicherair up GmbHBayerstraße 57-5980335 MünchenDeutschlandbernadette@air-up.com+49 (0)152 028 991 24www.air-up.comBenedikt NesselhaufIWK GmbHOhmstraße 180802 MünchenDeutschlandbenedikt.nesselhauf@iwk-cp.com+49 (0)89 2000 3030www.iwk-cp.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141244/4516012OTS: air upOriginal-Content von: air up, übermittelt durch news aktuell