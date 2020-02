ahgz: Das sind die besten Restaurants Deutschlands

Frankfurt am Main (ots) - Erstmals "Nacht der Sterne Awards" vergeben / Premiereauch für "Nacht der Sterne S.Pellegrino Awards" für die jüngsten SterneköcheDeutschlandsBei der "Nacht der Sterne" in Stuttgart wurden heute Abend erstmals die "Nachtder Sterne Awards" an 150 Sterneköche aus Deutschland, 50 aus der Schweiz, 20aus Südtirol sowie an 50 Haubenköche aus Österreich vergeben. Basis für dieAuszeichnung ist ein Ranking, das die wichtigsten Gourmetführer auswertet -darunter Guide Michelin, Gusto und Gault & Millau. Erstellt hat das Ranking derStatistik-Experte Thomas Halamuda, Abteilungsleiter Forschung derZeitungsmarktforschung Gesellschaft ZMG, im Auftrag der ahgz - Allgemeine Hotel-und Gastronomie-Zeitung (dfv Mediengruppe).Die besten Restaurants Deutschlands und ihre Küchenchefs sind (Plätze 1 bis 5aus dem Ranking):Gleichauf auf Platz 1 liegen- Aqua - Hotel The Ritz-Carlton (Sven Elverfeld)- Schwarzwaldstube - Hotel Traube Tonbach (Torsten Michel)- Victor's Fine Dining by Christian Bau (Christian Bau)Platz 4: Atelier - Hotel Bayerischer Hof (Jan Hartwig)Gleichauf auf Platz 5 liegen- Waldhotel Sonnora (Clemens Rambichler)- GästeHaus Klaus Erfort (Klaus Erfort)- Restaurant Überfahrt Christian Jürgens - Althoff SeehotelÜberfahrt (Christian Jürgens)- Vendôme - Hotel Schloss Bensberg (Joachim Wissler)Methodik der AuswertungFür jedes Restaurant wurde die Platzierung in den wichtigsten Gourmetführernermittelt. Aus den Platzierungen aller Restaurantführer wurde der Mittelwertgebildet und in ein Ranking überführt.Nacht der Sterne S.Pellegrino Awards 2020Darüber hinaus wurden die "Nacht der Sterne S.Pellegrino Awards 2020" an diejüngste Sterneköchin und den jüngsten Sternekoch Deutschlands verliehen -ebenfalls eine Premiere. Die Preise gingen an:- Maike Menzel (geb. 1989). Seit 2016 ist Maike Menzel imRestaurant Schwarzreiter im Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski inMünchen tätig. Seit 2017 Souschefin, übernahm sie im August 2018die Position der Küchenchefin. Das Restaurant Schwarzreiter istvom Guide Michelin mit einem Stern ausgezeichnet.- Dylan Watson-Brawn (geb. 1993). 2017 eröffnete er, zusammen mitseinem Partner Spencer Christenson und dem Sommelier ChristophGeyler, das 12-Sitz-Tresenrestaurant Ernst im Berliner StadtteilWedding. 2019 wurde es vom Guide Michelin mit einem Sternausgezeichnet.Details zum Ranking und zu den S.Pellegrino Awards finden sich in der AusgabeNr. 8 der ahgz (erscheint am 22. Februar) sowie aufwww.ahgz.de/thema/nacht-der-sterne.Die "Nacht der Sterne" bildete den feierlichen Rahmen für die Übergabe derAuszeichnungen. Das Gastro-Event der Spitzenklasse wird organisiert von der ahgz- Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (dfv Mediengruppe) und BurgStaufeneck. Es findet alle zwei Jahre am Montag der Fachmesse Intergastra imMercedes-Benz-Museum in Stuttgart statt. Rund 200 Spitzenköche aus dem gesamtendeutschsprachigen Raum waren vor Ort, insgesamt waren 900 Gäste geladen.Premium-Partner ist "Chefs Culinar - Ihr 5-Sterne-Partner für höchsten Genuss".2012 schaffte es die Gala wegen ihrer hohen Sterne- und Haubendichte sogar insGuinness Buch der Rekorde. Diesjährige Moderatorin war die Journalistin undFernsehköchin Felicitas Then, die auch erste Gewinnerin der Koch-Casting-Show"The Taste" ist. Für das kulinarische Wohl sorgte das Team Burg Staufeneck unterder Leitung von Sternekoch Rolf Straubinger._________________________________________https://www.dfv.de/media/media/1/Auszug-aus-dem-Ranking-Nacht-der-Sterne-Awards-6239.jpegNacht der Sterne Awards (Auszug aus dem Ranking; insgesamt wurden in Deutschland150 Restaurants ausgezeichnet) Legende - MI: Michelin-Sterne | FE:Feinschmecker-Punkte | GM: Gault-Millau-Punkte | SCH: Schlemmer-Atlas-Kochlöffel| GU: Gusto-Pfannen___________________________________________________Die ahgz- Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung ist die einzigeWochenzeitung für die Hotellerie und Gastronomie im deutschsprachigen Raum.Neben der Print-Ausgabe stehen den Lesern der tägliche Newsletter ahgz amMorgen, das IVW-geprüfte und reichweitenstarke Online-Portal ahgz.de sowie daswöchentliche E-Paper als Informationsquellen zur Verfügung. ZahlreicheSonderveröffentlichungen und hochrangige Branchenevents schärfen das Profil derahgz in der Zielgruppe. Ebenfalls zur Medienfamilie gehören der Stellenmarktahgz Jobsterne und der Immobilienmarkt ahgz Immo mit den zugehörigenOnline-Portalen Jobsterne.de und ahgzimmo.de. Die ahgz erscheint im Stuttgarterdfv Matthaes Verlag, einer Tochtergesellschaft der dfv Mediengruppe.Der dfv Matthaes Verlag veröffentlicht Zeitungen, Zeitschriften, Bücher unddigitale Produkte für die Branchen Hotellerie, Gastronomie, Bäckerei undKonditorei. Er ist eine Stuttgarter Tochtergesellschaft der dfv Mediengruppe mitHauptsitz in Frankfurt am Main.Die dfv Mediengruppe mit Sitz in Frankfurt am Main gehört zu den größtenkonzernunabhängigen Fachmedienunternehmen in Europa. Mit ihren Töchtern undBeteiligungen publiziert sie über 100 Fachzeitschriften, Viele der Titel sindMarktführer in wichtigen Wirtschaftsbereichen. Das Portfolio wird von genau sovielen digitalen Angeboten und 400 aktuellen Fachbuchtiteln ergänzt. Mehr als150 Veranstaltungen wie Kongresse und Messen bieten neben Informationen auch dieGelegenheit zu intensivem Netzwerken. Die dfv Mediengruppe beschäftigt mehr als950 Mitarbeiter im In- und Ausland und erzielte 2018 einen Umsatz von 143,8Millionen Euro.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/60094/4522941OTS: AHGZOriginal-Content von: AHGZ, übermittelt durch news aktuell