-- adidas und Pharrell Williams starten "Ruhe bitte", eine NewYork City-weite Kampagne zur Feier des Tennissports mit derAufforderung an die lokale Gemeinschaft, wegweisende Versprechenabzugeben ---- adidas und Pharrell Williams geben NYC Parks finanzielleZuwendungen für die Wiederherstellung eines Tennisplatzes ---- adidas und Pharrell Williams werden für die finanziellenUnterstützung der Tennisausbildung von Kindern Partner dergemeinnützigen Organisation Horizons und von Court16 --New York (ots/PRNewswire) - Gestern kamen adidas, PharrellWilliams, Stan Smith sowie die von adidas gesponserten TennisspielersGarbiñe Muguruza, Angelique Kerber, Sascha Zverev, Dominic Thiem undJo-Wilfried Tsonga auf dem Frederick Johnson Community Court inHarlem, New York, zusammen und veranstalteten mit lokalenJugendorganisationen eine Tennis-Klinik zum Start von Ruhe bitte,einer New York City-weiten Kampagne mit dem Aufruf an Einzelpersonen,wegweisende Versprechen abzugeben. Während der Veranstaltung stelltePharrell Williams sein Manifest vor, mit dem er die New Yorkereinlädt, sich ihm bei einem stadtweiten Aufruf anzuschließen, an ihreStimmen zu glauben und laut den Wandel durch Liebe zu inspirieren.Von der Inspiration getragen, Tennis aus einem anderen Blickwinkelzu sehen und Sport als ein Medium für positive Einstellung und Wandelzu betrachten, gaben adidas und Pharrell Williams einNachbarschaftsprogramm bekannt, das die Wiederherstellung einesTennisplatzes in New York City mithilfe einer Spende an NYC Parks unddie finanzielle Unterstützung der Tennisausbildung von Kindern inPartnerschaft mit Court16 und Horizons vorsieht. Ganz im Sinne vonPharrell Williams, seines Ethos und der Verpflichtung von adidas, dasLeben der Menschen durch den Sport zu verändern, werden mit demNachbarschaftsprogramm eine Plattform für die Gemeinschaft von NewYork City geschaffen und der Jugend Chancen geboten.Zur Feier des Manifests von Pharrell Williams wird adidas New YorkCity, ihren Einwohnern und besonderen Gästen am 28. August einePlattform bieten, von der aus sie ihren Stimmen Gehör verschaffen undalle dazu auffordern können, laut den Wandel durch Liebe zuinspirieren. Schiedsrichterstühle sind die symbolischen Ikonen derRuhe bitte Kampagne und dienen in der ganzen Stadt den Menschen alsphysische Bühnen, auf denen Sie sich erklären und ihre Liebeausdrücken können. Zehn Schiedsrichterstühle werden an den folgendenOrten für eine stadtweite Sensation sorgen: Columbus Circle, TheApollo Theater, The New York Public Library, Herald Square, Flatiron,Union Square, Astor Place, Christopher Street at Gay Street,Petrosino Square und Atlantic Terminal.Pharrell Williams arbeitet schon seit Langem mit adidas zusammenund hat dem Tennis seinen Stempel aufgedrückt. Pharrell Williamswurde von den großen Tennislegenden der Vergangenheit inspiriert undhat gemeinsam mit adidas seine erste Performance-Kollektionentwickelt. Garbiñe Muguruza, Angelique Kerber, Sascha Zverev,Dominic Thiem und Jo-Wilfried Tsonga werden während der kommendenTennisspiele in New York City die adidas Tennis Collection vonPharrell Williams tragen. Die Premium-Kollektion ist ab 31. August inden adidas und Billionaire Boys Club Flagship-Stores, auf adidas.comund bei ausgewählten Einzelhändlern weltweit erhältlich.Das Manifest"Jedes Tennisspiel beginnt mit diesen beiden Worten:"Ruhe bitte."Aber Wandel kann laut sein und unsere Liebe kann alles verändern.Abseits vom Tennisplatz werden wir unseren Stimmen Gehör verschaffen,so laut wie wir können.Wenn Sie das Potenzial für Gutes erkennen, treten Sie dafür ein.Gemeinsam können wir das Spiel zum Besseren wenden."-Pharrell Williams#adidasPharrellWilliamsBesondere Gäste für die Schiedsrichtersessel werden am Sonntag,dem 27. August, bekannt gegeben. Bleiben Sie dran, auf @adidasNYC.Über adidas Tennisadidas Tennis wird von führenden Spielern, wie Simona Halep,Angelique Kerber, Garbiñe Muguruza, Kristina Mladenovic, CarolineWozniacki, Tomas Berdych, Lucas Pouille, Dominic Thiem, Jo-WilfriedTsonga, Sascha Zverev und Novak Djokovic (nur Schuhe) vertreten.Weitere Informationen über adidas Tennis erhalten Sie unterwww.adidas.com/tennis. Weitere Bilder finden Sie in unserem Newsroomunter news.adidas.com und Sie können uns auf Twitter oder Instagramunter @adidasTennis folgen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/549208/adidas_tennis.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/549209/Quiet_Please.jpgPressekontakt:Ashleigh MellorAshleigh.Mellor@adidas.comFrank ClyburnFrank.Clyburn@adidas.comLindsey RossellLindsey.Rossell@hkstrategies.comOriginal-Content von: adidas, übermittelt durch news aktuell