adidas Aktie: Das sind ja geringe Volumina!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Was sind denn das für geringe Volumina, die adidas zuletzt im Hinblick auf das eigene laufende Programm zum Rückkauf von adidas-Aktien veröffentlicht hat? Um das einzuordnen: Bei adidas läuft derzeit ein mehrjähriges Programm zum Rückkauf eigener Aktien. Das soll noch bis zum 11. Mai 2021 laufen, so adidas. Im Rahmen des Programms sollen eigene Aktien via Börse zurückgekauft werden (Ermächtigung durch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung