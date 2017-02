Die adidas AG kann positive Ergebnisse präsentieren!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

im 3. Quartal präsentierte adidas sehr positive Ergebnisse. Der Umsatz stieg vor allem aufgrund der starken Umsatzdynamik sowohl bei adidas als auch bei Reebok um 14% auf 5,4 Mrd €. Die Marke adidas legte um 20% zu. Verantwortlich hierfür waren vor allem zweistellige Steigerungen bei Sport Performance, adidas Originals sowie adidas neo. Mit Ausnahme von Russland/GUS, wo der Umsatz im mittleren einstelligen Bereich zulegte, verzeichnete adidas zweistellige Zuwächse in allen Regionen. Reebok setzte sein robustes Wachstum fort.

Der neue CEO erwartet für 2016 ein Rekordjahr

Der Umsatz stieg um 7% mit Steigerungen in allen Regionen. Diese Entwicklung wurde durch zweistellige Umsatzzuwächse in der Kategorie Running sowie bei Classics unterstützt. Bei TaylorMade-adidas Golf erhöhte sich der Umsatz vor allem durch zweistellige Steigerungen in den Kategorien Metallhölzer und Putter um 6%. Die Bruttomarge ging um 0,9 Prozentpunkte auf 47,6% zurück. Negative Währungseffekte hoben die positiven Effekte eines günstigeren Preis-, Produkt- und Vertriebskanalmix sowie höhere Produktmargen bei TaylorMade-adidas Golf mehr als auf.

Unterm Strich verbesserte sich der Gewinn um 21% auf 1,88 € je Aktie. Der neue CEO erwartet für 2016 ein Rekordjahr mit außergewöhnlichen Ergebnissen. In Zukunft will er adidas noch besser machen und sicherstellen, dass der Sportartikelhersteller ein Wachstumsunternehmen bleibt. Dazu beitragen wird der Geschäftsplan Creating the New, der in den kommenden Jahren Umsatz- und Gewinnsteigerungen liefern soll.

