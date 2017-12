adidas AG: Umsatzanstieg von 16%!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Liebe Leser,

adidas ist mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von 16% stark ins Jahr gestartet. Diese Entwicklung spiegelt Steigerungen um 18% bei der Marke adidas und um 13% bei der Marke Reebok wider. In Euro erhöhte sich der Umsatz im 1. Quartal um 19% auf 5,67 Mrd €. Das Umsatzwachstum der Marke adidas war vor allem auf das starke Wachstum in den Kategorien Running und Outdoor sowie bei adidas Originals und adidas neo zurückzuführen.

In knapp einem Jahr heißt es wieder: „Der Ball ist rund“

Verantwortlich für die Umsatzverbesserungen bei Reebok waren in erster Linie zweistellige Steigerungen in der Kategorie Training und bei Classics. Besonders stark wuchs adidas im E-Commerce-Bereich, wo die Umsätze um 53% zulegten. Regional betrachtet wuchs der Umsatz der Marken adidas und Reebok in allen Regionen mit Ausnahme von Russland/GUS. Nordamerika (+31%), China (+30%), Japan (+21%) undMEAA (+15%) verzeichneten besonders starkes Wachstum.

In Westeuropa und Lateinamerika stieg der währungsbereinigte Umsatz um 10 bzw. 9%. Das operative Ergebnis verbesserte sich um 29% auf 632 Mio €. Der Gewinn aus den fortgeführten Geschäften nahm um 30% auf 455 Mio € zu. In knapp einem Jahr heißt es wieder: „Der Ball ist rund“ und „Ein Spiel dauert 90 Minuten“. Am 14. Juni 2018 ist Anpfiff für die Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. adidas hat sich die Rechte für das Sponsoring der russischen Nationalmannschaft gesichert.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.