adidas AG Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

adidas ist mit einem Umsatzanstieg von 1,9% ins Jahr gestartet, währungsbereinigt waren es 10%. Das Wachstum lag an der Marke adidas mit einem zweistelligen Anstieg in den Kategorien Fußball und Running. Der Umsatz der Marke Reebok verringerte sich aufgrund von Rückgängen in den Kategorien Training und Running um 3%. E-Commerce war mit einem Anstieg um 27% erneut der am stärksten wachsende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.