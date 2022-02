adidas AG-Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Insgesamt haben das herausfordernde Marktumfeld in China, weitreichende Lockdowns in der Region Asien-Pazifik sowie branchenweite Beeinträchtigungen der Lieferkette das Umsatzwachstum um rund 600 Mio € geschmälert. In Märkten, die weniger beeinträchtigt waren, konnte adidas dank erfolgreicher Produkteinführungen starke Umsatzzuwächse verzeichnen. Das zweistellige Wachstum im Direct-to-Consumer-Geschäft in EMEA, Nordamerika und Lateinamerika untermauert die starke Nachfrage.

Nach Vertriebskanälen betrachtet ist das Umsatzwachstum vor allem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung