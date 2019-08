adidas AG Aktie: Auf Rekordjagd

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Kurz vor dem Firmenjubiläum hat sich adidas seinen Aktionären mit Rekordzahlen präsentiert. Der Konzern wird im August 70 Jahre alt. Obwohl der Umsatz unter Produktionsengpässen in Asien litt, konnte adidas dank Margenverbesserung das operative Ergebnis (EBIT) überproportional zum Umsatz steigern. Die derzeit hohe Nachfrage nach Sportbekleidung in den USA konnte zwar nicht so schnell bedient werden wie erhofft, aber hohe Zuwächse ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



