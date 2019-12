adhibeo - der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius: Digitale Werbung: Fluch oder Segen? (AUDIO)

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Finanztrends Video zu Fresenius



mehr >

Köln (ots) - Weihnachten steht vor der Tür. Emsig kaufen Menschen Geschenke fürIhre Liebsten, trinken Glühwein auf Weihnachtsmärkten und treffen sich mitFreunden zum Gänseessen. Die Werbeindustrie verkündet in der Vorweihnachtszeitverstärkt ihre Botschaften, die uns zum Konsum animieren sollen. Mit demInternet hat sich die Art der Werbung stark verändert. Haben wir unsbeispielsweise einmal Schuhe in einem Online-Shop angesehen, wird uns genaudieses Paar danach immer wieder im Netz begegnen, egal, auf welcher Website wirunterwegs sind. In Zukunft wird Werbung noch intensiver auf unsere Vorlieben undCharaktereigenschaften eingehen und individuell auf uns zugeschnitten werden.Diese Methode nennt man psychografisches Targeting. Dafür analysierenPsychologen das Surfverhalten und bilden daraus digitale Profile, die gezieltmit Werbung beliefert werden. Prof. Dr. Joost van Treeck, Dekan fürWirtschaftspsychologie an der Hochschule Fresenius Hamburg, FachbereichWirtschaft & Medien, erklärt die Zusammenhänge in einer neuen Folge desWissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.Unter dem Titel "adhibeo - der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius"werden einmal im Monat Wissenschaftler aus den verschiedenen Fachbereichen zuaktuellen Themen des Alltags befragt. adhibeo - der Wissenschaftspodcast ergänztden gleichnamigen Wissenschaftsblog. "Adhibeo" kommt aus dem Lateinischen undbedeutet "Ich wende an": Das heißt, es geht um Forschung, die einen Praxisbezughat. Wissenschaftler sitzen nicht in ihrem Elfenbeinturm, sie beschäftigen sichmit Themen, die uns alle angehen und unseren Alltag betreffen.Der Podcast ist verfügbar über www.hs-fresenius.de/podcasts, iTunes und Spotify.Über die Hochschule FreseniusDie Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurtam Main, Hamburg, Idstein, Köln, München und Wiesbaden sowie dem Studienzentrumin New York gehört mit über 13.000 Studierenden zu den größten undrenommiertesten privaten Hochschulen in Deutschland. Sie blickt auf eine mehrals 170-jährige Tradition zurück. 1848 gründete Carl Remigius Fresenius inWiesbaden das "Chemische Laboratorium Fresenius", das sich von Beginn an sowohlder Labor-praxis als auch der Ausbildung widmete. Seit 1971 ist die Hochschulestaatlich anerkannt. Sie verfügt über ein sehr breites, vielfältigesFächerangebot und bietet in den Fachbereichen Chemie & Biologie, Design,Gesundheit & Soziales, onlineplus sowie Wirtschaft & Medien Bachelor- undMasterprogramme in Vollzeit sowie berufsbegleitende und ausbildungsbegleitende(duale) Studi-engänge an. Die Hochschule Fresenius ist vom Wissenschaftsratinstitutionell akkreditiert. Bei der Erstakkreditierung 2010 wurden insbesondereihr "breites und innovatives Angebot an Bachelor- und Master-Studiengängen","ihre Internationalität" sowie ihr "überzeugend gestalteter Praxisbe-zug" vomWissenschaftsrat gewürdigt. Im April 2016 wurde sie vom Wissenschaftsrat fürweitere fünf Jahre reakkreditiert.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.hs-fresenius.dePressekontakt:Melanie Hahnmelanie.hahn@hs-fresenius.deTel. +49 (0) 221 - 973 199 507Mobil: +49 (0) 171 - 359 2590PressesprecherinHochschule Fresenius - Fachbereich Wirtschaft & MedienBusiness School - Media School - Psychology SchoolIm MediaPark 4c - 50670 Kölnwww.hs-fresenius.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105717/4459361OTS: Hochschule Fresenius für Wirtschaft und Medien GmbHOriginal-Content von: Hochschule Fresenius für Wirtschaft und Medien GmbH, übermittelt durch news aktuell