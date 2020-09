adesso Aktie: 2. Halbjahr 2020 soll stark werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Adesso":

Einen schönen neuen Auftrag konnte adesso diesen Monat vermelden: Demnach hat sich eine Pensionskasse (SOKA-BAU) für ein Bestandsverwaltungssystem und eine Softwarelösung von adesso bzw. einer Tochter („adesso insurance solutions GmbH“) entschieden. Der Kunde will laut adesso den „kompletten Bestand aus zwei Verwaltungssystemen“ in das neue Bestandsverwaltungssystem von adesso migrieren. Es soll da auch um mehrjährige Wartungsverträge gehen, was auch nach der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung