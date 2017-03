adamare als bester Singlereisen-Anbieter ausgezeichnet

Berlin (ots) - adamare SingleReisen aus Berlin wurde vom MysteryShopper der touristischen Fachzeitschrift FVW zum besten Anbieter vonReisen für Singles gekürt. Wie in der aktuellen Ausgabe der FVW zulesen ist, setzte sich adamare gegen zwei weitereSinglereisen-Anbieter durch und konnte vor allem mit seinerinformativen und benutzerfreundlichen Webseite punkten.Beim Mystery Shopping testet ein anonymer Redakteur der FVW ohnedas Wissen der touristischen Unternehmen Webseiten und Reisebüros undberichtet aus Kundensicht über seine Erfahrungen.Besonders die stimmungsvollen Bilder, die breite Palette anReiseformen und Reiseangeboten sowie die ausführlichen Beschreibungenüberzeugten den Tester. Das Konzept und die positivenKundenbewertungen vermittelten einen verlässlichen Eindruck, diepersönlichen Ansprechpartner seien ein weiterer Pluspunkt."Wir freuen uns wirklich sehr über diese Auszeichnung, weil wirviel Zeit in die Pflege unserer Webseite investieren. Damit unsereKunden spüren, dass sie bei uns Reiseprogramme aus erster Handerhalten, schreiben wir die Texte selbst, nachdem wir uns persönlichein Bild vor Ort gemacht haben. Zudem sollen unsere Besucher soeinfach wie möglich durch die Seite navigieren können. Dabei werdensie von unserem Team persönlich und mit viel Engagementunterstützt.", sagt Steffen Butzko, Geschäftsführer von adamareSingleReisen.adamare SingleReisen verzeichnet im ersten Quartal des Jahres 2017einen Boom bei den Reisen auf Großseglern von Star Clippers, auchAndalusien, Sardinien und Kuba liegen bei den Singles weiterhin imTrend. Sehr beliebt ist auch ein ganz neues adamare-Progtamm zumMitsommernachts-Fest in Schweden.Über adamare SingleReisenadamare SingleReisen wurde 2008 gegründet und bietet Gruppenreisenin über 30 Reiseziele zu verschiedenen Themen wie Kulinarik, Wandernoder Badeurlaub. Als exklusiver Anbieter für "echte" Singlereisenachtet das sechsköpfige Team um Gründer und Geschäftsführer SteffenButzko darauf, dass sowohl Alter und Geschlecht in der Gruppegleichmäßig verteilt sind und ausschließlich Singles an den Reisenteilnehmen.www.adamare-singlereisen.dePressekontakt:Tell Me More PREileen GeibigImmanuelkirchstraße 6D - 10405 BerlinT: +49 30 419 58 222M: +49 176 638 15 786E: eileen@tellmemore-pr.deOriginal-Content von: adamare SingleReisen, übermittelt durch news aktuell