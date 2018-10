action medeor packt Medikamente für Indonesien

Tönisvorst (ots) - Nach dem Erdbeben und Tsunami auf derindonesischen Insel Sulawesi kann das ganze Ausmaß der Katastrophenoch nicht abgeschätzt werden. Inzwischen hat Präsident Joko Widododer Regierung erlaubt, internationale Katastrophenhilfe anzunehmen."Es fehlen Medikamente und u.a. Verbandsstoffe, sauberes Wasser undes gibt keinen Strom", sagt Dirk Angemeer, Bereichsleiter von actionmedeor. "Wir packen für einen Aktion Deutschland Hilft -Bündnispartner ein Emergency Health Kit. Auch für andere Partnerwerden Medikamente zusammengestellt." Mit einem Emergency Health Kitvon action medeor können 10.000 Menschen drei Monate lang versorgtwerden. Es besteht aus 32 Medikamentenpaketen und hat ein Gewicht voneiner Tonne. "Wir wissen aus Erfahrung, dass die Auswirkungen solcherNaturkatastrophen in den ersten Tagen sehr schwer einzuschätzensind."Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, einer geologischbesonders aktiven Zone. Beim Tsunami an Weihnachten 2004 starben dortmehr als 160.000 Menschen, so viele wie in keinem anderen Land derRegion. Insgesamt kamen damals in den benachbarten Ländern etwa230.000 Menschen ums Leben.Foto unter www.medeor.de/presseBU: Im Tönisvorster Medikamentenlager von action medeor wird Hilfefür die Menschen in Indonesien vorbereitet.Für die Hilfe in Indonesien ist action medeor dringend auf Spendenangewiesen:BIC: SPKRDE33; IBAN: DE78320500000000009993 Stichwort: "TsunamiIndonesien" oder per Online-Spende unter www.medeor.de/spendenAuch "Aktion Deutschland Hilft" ruft zu Spenden für dieBetroffenen in Indonesien auf:Stichwort "Erdbeben Tsunami Indonesien" IBAN: DE62 3702 0500 000010 20 30 (Bank für Sozialwirtschaft) Spendenhotline: 0900 55 102030(kostenfrei aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk höher) Online spendenunter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.dePressekontakt:action medeorSt. Töniser Str. 21D-47918 TönisvorstPressesprecherin Susanne HaackerTel.: 02156/978878, 0173/5152091www.medeor.orgOriginal-Content von: action medeor, übermittelt durch news aktuell