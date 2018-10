action medeor: Millionen Menschen sterben an armutsbedingten Krankheiten

Tönisvorst (ots) - Weltweit sterben heute Millionen Menschen anKrankheiten, die leicht zu behandeln wären, obwohl vor 40 Jahren aufder Konferenz von Alma Ata von über 100 WHO-Mitgliedsstaatenoffiziell anerkannt wurde, dass Gesundheit ein Menschenrecht ist. DieAlma Ata-Erklärung ist heute so aktuell wie 1978. "Obwohl dieWeltgemeinschaft große Fortschritte erreicht hat, beobachten wirjetzt, wie sich der Zugang zu Gesundheitsversorgung für die ärmereBevölkerung zunehmend verschlechtert", sagt Bernd Pastors,Vorstandssprecher von action medeor. "Das Problem ist, dass sich auchetwas an den sozialen und politischen Verhältnissen ändern muss." Inweiten Teilen der Erde mangelt es an Gesundheitspersonal, anKrankenhäusern und Medikamenten. "In vielen öffentlichenKrankenhäusern in Armutsregionen müssen sogar medizinischeGrundleistungen von den Patienten finanziert werden. Das ist vielenMenschen nicht möglich", so Pastors.Gemeinsamer Konsens bis heute: nur mit einer primärenGesundheitsversorgung lässt sich erreichen, dass alle Menschen aufder Welt Zugang zu Gesundheitsversorgung bekommen. Um Fortschritteund Fehlentwicklungen zu thematisieren, findet erneut eine Konferenzin Astana in Kasachstan am 25. und 26. Oktober statt. Das Prinzip derprimären Gesundheitsversorgung ist nach wie vor von grundlegenderBedeutung für die Ziele für nachhaltige Entwicklung der VereintenNationen in ihrer Agenda 2030, damit alle Menschen Zugang zuGesundheitsdienstleistungen haben und ihr Recht auf Gesundheitverwirklichen können.Wie wichtig dieser Ansatz ist, hat Ebola gezeigt. Noch nie hattendie Menschen solche Angst, dass sich eine Infektionskrankheit, die inden drei afrikanischen Ländern Sierra Leone, Liberia und Guineagrassierte, sich weltweit ungehindert ausbreitet. "Ebola hat unsdeutlich vor Augen geführt, dass nicht der Kampf gegen einzelneKrankheiten wie Aids oder Malaria alleine sinnvoll ist, sondern dassnur ein funktionierendes und gut ausgestattetes Gesundheitssystem dieMenschen schützen kann", sagt Bernd Pastors. "Eine guteBasisgesundheitsversorgung, die auch Impfungen und Behandlung vonFehlernährung umfasst, kann Todesfälle von Kindern wesentlichreduzieren und gleichzeitig gerechtere Gesundheitsbedingungen füralle Menschen schaffen", so Pastors, "deshalb müssen die nationalenGesundheitssysteme gestärkt werden, d.h. die Versorgung mitMedikamenten muss zuverlässig sein, das Personal muss gut ausgebildetsein, Gesundheitseinrichtungen erreichbar und möglichst unentgeltlichsein. Um dies zu erreichen, müssen Gesundheitssysteme ausreichendstaatlich und/oder solidarisch finanziert werden, "Wichtig ist, dassder Zugang zur Gesundheitsversorgung auch für die Ärmsten der Armenwenn schon nicht kostenfrei, dann wenigstens erschwinglich ist."Foto unter www.medeor.de/PresseBU: Gemeinsam mit Partnern stärkt action medeor die nachhaltigeEntwicklung von Gesundheitsstrukturen. © ADH/J. StudnarFür diese Hilfe ist action medeor dringend auf Spenden angewiesen:BIC: SPKRDE33; IBAN: DE78320500000000009993 Stichwort: "DieNotapotheke der Welt" oder per Online-Spende unterwww.medeor.de/spendenPressekontakt:Pressesprecherin Susanne HaackerSusanne.Haacker@medeor.de; 02156/9788178Original-Content von: action medeor, übermittelt durch news aktuell