Tokio (ots/PRNewswire) -academist, Inc., der Betreiber von Japans erster akademischer Crowdfunding-Plattform (https://academist-cf.com/?lang=en), und Sysmex R&D Center Europe GmbH (im Folgenden „Sysmex R&D Center Europe", https://www.sysmex-rdce.com/), das die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Sysmex-Gruppe und die Markteinführung von Produkten in Europa unterstützt, beginnen eine Zusammenarbeit zur Erforschung und Förderung von „Research Seeds" im Bereich der Gesundheitsfürsorge in den Forschungslabors europäischer Universitäten.-- Forschung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit in Zukunft Früchte tragen wird(Bild: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106952/202112144968/_prw_PI1fl_60c0Lo4x.jpg)- Hintergrundacademist hat einen Dienst zur Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschulen namens „academist Grant" (https://academist-cf.com/grant?lang=en) im Februar 2021 ins Leben gerufen und schafft seitdem durch die Unterstützung privater Unternehmen in Form von Forschungsgeldern Kontaktpunkte zwischen Forschern an Hochschulen und Unternehmen.Andererseits hat die Sysmex Group im Zuge der Globalisierung der F&E-Funktionen das Sysmex R&D Center Europe als ihre Hochburg in Europa gegründet und fördert offene Innovationen mit medizinischen und Forschungseinrichtungen.- Inhalt der ZusammenarbeitDie beiden Unternehmen werden mit Hilfe des Crowdfunding-Programms von academist Grant innovative Themen der Grundlagenforschung für die Weiterentwicklung des Gesundheitswesens bei Forschern in Europa einwerben. Jede Nationalität von Forschern ist zulässig. Bewerber, die die erste Runde des Screenings bestanden haben, werden ihre Forschungsthemen darlegen und versuchen, über academist Crowdfunding zu betreiben. Das Sysmex R&D Center Europe wird denjenigen Herausforderern, die sich die Zielsumme gesichert haben, zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen.Auf diese Weise wird es möglich sein, Forschungsansätze zu erforschen und zu fördern, die die Meinungen verschiedener Interessengruppen einschließlich einzelner Unterstützer einbeziehen. Die Unternehmen planen, im Februar 2022 konkrete Bewerbungsdetails bekannt zu geben und mit der Rekrutierung von Forschern zu beginnen. Forscher können sich vorab auf der folgenden Website anmelden, auf der auch aktuelle Informationen über das Projekt, z. B. über den Beginn der Rekrutierung, zu finden sind.Formular für die Voranmeldung:https://academist-cf.com/companies/sysmex-rdce?lang=enPressekontakt:academist,Inc.,Ryosuke Shibato,Tel.: +81-3-4590-6632,E-Mail: info@academist.jp; Sysmex R&D Center Europe GmbH,Yuko Saruta,Strategic Unit Senior Manager,Tel.: +49-40-325907-239,E-Mail: info@sysmex-rdce.comOriginal-Content von: academist, Inc., übermittelt durch news aktuell