Der absolute Wahnsinn in der Klimadebatte: Baut keine Wohnungen mehr!

Lieber Leser,

der Klimaschutz in Deutschland wird zum Kult, so jedenfalls mein Eindruck. Die Vorschläge dürften nach einer neuen Studie etwa 125.000 Arbeitsplätze in der Automobilindustrie kosten. Wäre dies im Sinne aller, wenn wir alle oder jedenfalls die große Mehrheit dafür wären, hätte ich keine Bedenken. Den Eindruck habe ich bislang nicht gewinnen können. Nun kommt ein weiterer bizarrer Vorschlag, der zeigt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



