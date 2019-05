aba-Vorsitzender Heribert Karch auf der 81. aba-Jahrestagung am 7. Mai 2019 in Bonn

Berlin (ots) -- Wachstum der bAV bleibt unzureichend.- Extrarente erreicht kein rentenpolitisches Ziel.- Ungerechtigkeiten beseitigen, säulenübergreifendeAltersvorsorgeinformation einführen, neue Formenphantasienunterbinden!"Die Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung nimmt zu, wirsehen klar erste Effekte des BRSG", erklärte Heribert Karch,Vorsitzender der aba Arbeitsgemeinschaft für betrieblicheAltersversorgung heute vor mehr als 700 Betriebsrentenexpertenanlässlich der 81. aba-Jahrestagung in Bonn. Nach einer sehr zähenEntwicklung mit zusammen nur 500.000 Zusagen in den Jahren 2015 bis2017 melden seit Inkrafttreten des BRSG zum 1.1.2018 allein dieDirektversicherungen ein Plus von 8% darunter tausende von neuenZusagen für Geringverdiener. "So sehr wir uns über jeden Zuwachsfreuen, so ernüchtert müssen wir abermals feststellen, dass dieserTrend gemessen an der gesellschaftlichen Herausforderung völligunzureichend ist", stellt Karch dazu fest. Bei einem Verbreitungsgradnunmehr von etwa 56 Prozent sei Deutschland Lichtjahre davonentfernt, bis zum Ende dieses großen Reformprozesses 2030 dienotwendige Verbreitung der bAV zu erreichen. Karch: "Bis dahin wärenmit den bisherigen Strategien maximal etwa 60 bis 70 ProzentVerbreitung machbar, das wären ca. 30 Prozentpunkte Aufwuchs in 30.Jahren, andere entwickelte Länder könnten über uns nur noch den Kopfschütteln."Die Chance einen nachhaltigen Wandel zu erzielen, lägeinsbesondere in möglichst vielen Tarifverträgen. Denn jederTarifvertrag der eine verbindliche bAV einführt, löst damitschubweises Wachstum aus. "Je mehr Tarifverträge zur bAV wirbekommen, desto mehr Nachahmer werden sich finden", prognostiziertKarch.Allerdings müssen jetzt - gerade im Interesse der Bezieherniedriger Einkommen - zentrale Fehlanreize, v.a. dieDoppel-verbeitragung und die Vollverbeitragung ,von Betriebsrentenbeseitigt werden. Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, der weitüberwiegende Teil der Politik und die bAV-Praxis fordern das, einentsprechender Gesetzentwurf des Gesundheitsministers liegt vor, imBundesrat wird die Initiative unterstützt und die Krankenkassen habenbeste Reserven. "Alle wollen es, nur die Bundeskanzlerin wohl nochnicht - soll damit Richtlinienkompetenz gemeint sein?" fragt Karchironisch.Eine Absage erteilte Karch dem Vorschlag zur Einführung einer sogenannten "Extrarente" als verpflichtende, arbeitgebergestütztePrivatvorsorge mit Opt-Out-Option. "Niedrige Kosten sind keinAlleinstellungsmerkmal der Extrarente, das kann auch eine kollektivorganisierte bAV. Aber einen Finanzierungskompromiss herbeiführen,wie etwa die Tarifparteien, das kann sie nicht. Deshalb kann sieebenso wenig wie andere ähnliche Modelle diejenigen erreichen, die esam nötigsten bräuchten. Wir brauchen einen Deal mit sozialem Inhaltanstatt immer neuer Förmchen!" kritisiert Karch."Die zügige Einführung einer digitalen Altersvorsorgeinformation,ist sehr zu begrüßen" erklärte Karch in seinem Bericht zur Lage derbAV. Wichtig sei, dass die Versorgungseinrichtungen das zuliefernkönnen, was sie schon heute, gesetzlich geregelt, den Anwärtern zurVerfügung stellen müssen. Nur so kann der Zusatzaufwand niedriggehalten werden."Die aba ist der deutsche Fachverband für alle Fragen derbetrieblichen Altersversorgung in der Privatwirtschaft und demÖffentlichen Dienst. Sie ist parteipolitisch neutral und setzt sichseit über 80 Jahren unabhängig vom jeweiligen Durchführungsweg fürden Bestand und Ausbau der betrieblichen Altersversorgung in derPrivatwirtschaft und im Öffentlichen Dienst ein.Pressekontakt:Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitKlaus Stiefermann030 3385811-10Klaus.Stiefermann@aba-online.deOriginal-Content von: Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. (aba), übermittelt durch news aktuell