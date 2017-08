aap Implantate kennt keine Berührungsängste!

Liebe Leser,

am Montagmorgen zuckte der Kurs der aap Implantate AG mal kurz gewaltig in die Höhe, um dann im Laufe des Handelstages wieder nahezu alle Gewinne abzugeben. Was war passiert?

Das Unternehmen hatte verkündet, „strategische Alternativen zur Wertsteigerung“ zu überprüfen. Dabei wolle man keine Option ausschließen. Das Problem: Der Vorstand kann gleichfalls nicht ausschließen, dass bei dieser Aktion am Ende gar nichts herauskommt. Und das war den Anlegern dann doch zu wenig Konkretes, als dass sie ihre Bewertung der Aktie ändern wollten.

Letztes Highlight im Frühjahr

Das Unternehmen hatte – abgesehen von einem Aktienrückkaufprogramm – zuletzt im Frühjahr positiv von sich Reden gemacht. Damals hatte man in den USA einen Vertriebspartner für sein LOQTEQ® Radiussystem gefunden. Das System wurde speziell zur Behandlung von distalen Radiusfrakturen entwickelt.

Da kann man sich als medizinischer Laie zunächst wenig drunter vorstellen. Diese Knochenbrüche entstehen nahe des Handgelenks und sind die häufigste Fraktur, unter denen Menschen zu leiden haben. Etwa 25 % aller Brüche gehören diesem Typus an. Der Grund hierfür ist einfach benannt. Wer stürzt, versucht den Sturz instinktiv mit den Händen abzufangen. Dabei entstehen solche Brüche.

Mit anderen Worten: Das ist ein riesiger Markt, den aap Implantate mit seinem Produkt beackert. Und die USA gelten für den Absatz von Medikamenten und Medizinprodukten immer noch weltweit als wichtigster Markt. Hier lässt sich richtig viel Geld verdienen. Entsprechend wichtig ist dieser Deal einzuschätzen.

Expansion vorantreiben

Der Vorstand will sich generell zunehmend auf lukrative Absatzmärkte wie die USA und Europa – hier vor allem die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) – konzentrieren. Um diese Expansion zügig voranzutreiben, sucht man nach sinnvollen Finanzierungsmöglichkeiten – so interpretiere ich die aktuelle Meldung. aap Implantate kennt dabei keine Berührungsängste: „Entwicklungspartnerschaften und Lizenzabkommen sowie Joint-Venture-Vereinbarungen bis hin zu Unternehmenstransaktionen (z. B. Fusionen, Share- oder Asset-Deals sowie Carve-Outs)“ stehen laut Vorstand völlig ergebnisoffen zur Diskussion.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Mark de Groot.