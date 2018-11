aap Implantate-Aktie: Wie lief das letzte Quartal?

Noch bevor die Quartalszahlen bekannt wurden, hat es einen Kurssturz bei der aap Implantate-Aktie gegeben. Der Kurs ging in den vergangenen vier Wochen um rund 25 % zurück. In der letzten Woche verlor der Kurs fast 20 % an Wert. Damit steht die Aktie nur noch rund 10 Cent über der 1-Euro-Marke. Auch die Quartalszahlen konnten hier für keinen Schub sorgen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.