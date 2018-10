a&o Hostels begrüßt Teilnehmer der Jugendmedientage 2018 in Bremen - BILD

154 Nachwuchsjournalisten übernachten bis 7. Oktober im a&oBremen Hauptbahnhof. Die Unterstützung großer Veranstaltungendieser Art gehört für a&o Hostels zum Tagesgeschäft.Wien/Berlin (ots) -Seit gestern Abend finden in Bremen die [Jugendmedientage 2018](https://2018.jugendmedientage.de/) unter dem Motto "Bewegt(e)Grenzen - Raise your voice" statt. Dieser jährliche Kongress derJugendpresse Deutschland e.V. gibt jungen Medienmachern die Chance,hinter die Kulissen großer Medienhäuser zu blicken, von echten Profiszu lernen und sich zu vernetzen. Als Übernachtungspartner der 17.Jugendmedientage freut sich das a&o Bremen Hauptbahnhof, rund 150Teilnehmer im Haus begrüßen zu dürfen:"Gerade in Zeiten von Fake-News und AI-Video-Fakes finde ich esrichtig und wichtig, junge Medieninteressierte zu unterstützen. Dasdiesjährige Motto der Veranstaltung passt perfekt zu unserem Slogan"everyone can travel" und folglich zu unseren Werten. ZensurfreieBerichterstattung und grenzloses Reisen für jedermann stehen fürWeltoffenheit und sollten stets unterstützt werden.", so PhillipWinter, CMO, a&o Hostels.Das [a&o Bremen] (https://www.aohostels.com/de/bremen/) ist füreine Veranstaltung dieser Art bestens gerüstet. Im Jahr 2017eröffnete das Haus in neuem a&o-Design und bietet Platz für 400Personen in 100 Zimmern - mehr als genug für Jugendtreffen,Kongresse, Sportwettkämpfe, Schulveranstaltungen und vieles mehr. Diegroßzügige Lobby eignet sich zudem bestens als Treffpunkt für dieTeilnehmer. Die Lage in der Nähe des Bahnhofs, mit Innenstadt undMesse in fußläufiger Entfernung, macht das a&o Bremen Hauptbahnhofzur perfekten Basis für unzählige Aktivitäten. Bekannt geworden ist a&o als gut organisierter Gastgeber,wenn es um Klassenfahrten oder die [Unterbringung größerer Gruppen](https://www.aohostels.com/de/gruppen/) geht. Mit 34 Hostelseuropaweit und 18 Jahren Erfahrung qualifiziert sich a&o zumoptimalen Übernachtungspartner. Jedes Jahr organisiert die StiftungEuroSporting mehrere tausend Übernachtungen in vielen a&o?s, z. B.Prag, Düsseldorf, Köln, Berlin und Hamburg. Außerdem kann a&oregelmäßig Erasmus-Studenten-Gruppen von mehreren hundert Personen zuseinen Gästen zählen. a&o ist zudem offizieller Übernachtungspartnerder Wettbewerbe "Jugend trainiert für Olympia" sowie "Jugendtrainiert für Paralympics". Viele der a&o Hostels verfügen nicht nurüber ideale Zimmer zur Unterbringung von Gästen, sondern auch überTagungsräume mit umfassendem Equipment, um Veranstaltungen direkt imHaus abzuhalten.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Phillip Winter | Chief Marketing Officer+49 30 80 947 - 5030 | phillip.winter@aohostels.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/17506/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: a&o HOTELS and HOSTELS, übermittelt durch news aktuell