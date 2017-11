Zystennieren im Blick - Kurzvideo erklärt häufige Erbkrankheit ADPKD (VIDEO)

Frankfurt (ots) -Etwa 50.000 Menschen sind in Deutschland davon betroffen, weltweitleiden schätzungsweise 10-12 Millionen Menschen darunter: Die Redeist von der Erbkrankheit ADPKD, einer Form der Zystennieren. DieErkrankung führt zunächst schleichend und oftmals unerkannt, späterspürbar für den Patienten bis hin zum Versagen der Nieren. Ein neuesKurzvideo bietet Patienten, Angehörigen und Interessierten einenÜberblick über die wichtigsten Fakten zur Niere und zur ADPKD undschafft damit in der Öffentlichkeit ein breiteres Bewusstsein fürdiese Erkrankung.ADPKD-Kurzvideo jetzt onlineWie funktioniert eine gesunde Niere? Wie werden Nieren zuZystennieren? Wie sehen solche Nieren eigentlich aus? Welche Folgenhat das für den Betroffenen? Und was bedeutet die Abkürzung ADPKD? Inknapp 4 Minuten gibt das neue ADPKD-Kurzvideo einen Überblick überdie wichtigsten Fakten. Es gibt Einblicke in das Innere des Körpers,veranschaulicht in beeindruckender Animation die Entwicklung derErbkrankheit ADPKD, das Wachstum der Zysten und den dadurchzunehmenden Funktionsverlust der Nieren. Das Kurzvideo steht onlinezum Abruf bereit: https://youtu.be/0x9JCxvgiewFußball im Bauch durch ADPKDBei der ADPKD, der autosomal-dominanten polyzystischenNierenerkrankung, handelt es sich um eine chronische Erkrankung, diedas Leben der Betroffenen stark beeinträchtigt. Im Verlauf derErkrankung bilden sich immer mehr flüssigkeitsgefüllte Bläschen,sogenannte Zysten, die zu immer größeren Nieren führen. Während einegesunde Niere etwa nur faustgroß ist, können Zystennieren die Größeeines Fußballs erreichen. Die Zysten zerstören zunehmend das Gewebeder Niere, sodass die Nieren immer schlechter arbeiten. Häufig wirdschon vor dem 60. Lebensjahr eine Dialyse, also eine Blutwäsche, odersogar eine Nierentransplantation nötig.Erste Symptome einer ADPKD können hoher Blutdruck, häufigeHarnwegsinfektionen, Schmerzen und Blut im Urin sein. Die Diagnosewird zumeist erst im Alter von 30 Jahren festgestellt. Was vielenicht wissen: Die ADPKD ist die häufigste vererbbareNieren-erkrankung und eine der häufigsten Erbkrankheiten überhaupt.Dennoch ist die ADPKD in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt.Über OtsukaOtsuka Pharmaceutical Company ist ein globales Unternehmen auf demPharma- und Gesundheitsmarkt, geleitet von der Philosophie:'Otsuka-people creating new products for better health worldwide'.Otsuka erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt innovativeProdukte. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Arzneimitteln für Bereiche,in denen ein hoher medizinischer Bedarf besteht, sowie aufNahrungsergänzungsmitteln zur Erhaltung der Gesundheit im täglichenLeben.Bei Arzneimitteln nimmt Otsuka eine führende Stellung auf demanspruchsvollen Gebiet der psychischen Gesundheit ein. Darüber hinausbetreibt das Unternehmen Forschungsprogramme für einigevernachlässigte Erkrankungen wie Tuberkulose, ein wichtiges Thema fürGesundheits-systeme weltweit. Diese Aktivitäten bezeugen, dass Otsukasich auch großen Herausforderungen stellt. Dabei wird ein frischer,kreativer Stil gepflegt.Seit 1974 ist Otsuka auch in Europa vertreten. Die OtsukaPharmaceutical Europe Ltd. (OPEL) beschäftigt heute mehr als 600Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Leidenschaft und vielEnergie neueste wissenschaftliche Erkenntnisse in dringend benötigteArzneimittel überführen. OPEL konzentriert sich insbesondere aufTherapien für die Bereiche psychische Gesundheit, Onkologie,kardiorenale Erkrankungen und Nephrologie sowie Medizinprodukte. Eineneue, eigenständige Handelssparte untersucht außerdem, wie digitaleGesundheitstechnologie Patienten, Pflegekräften und Ärztenzusätzliche Optionen bieten kann.OPEL ist Teil der Otsuka Pharmaceutical Company, Ltd., einerTochtergesellschaft der Otsuka Holdings Co., Ltd. mit Hauptsitz inTokio (Japan). Die Konzerngesellschaften von Otsuka beschäftigeninsgesamt rund 45.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielten2016 einen Gesamtumsatz von etwa 9,9 Mrd. Euro. Alle Geschichten vonOtsuka beginnen damit, ungewöhnliche Wege zu gehen.Erfahren Sie mehr über Otsuka in Europa auf www.otsuka-europe.com.Die globale Website von Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. finden Sieunter www.otsuka.co.jp/en/.Weitere Informationen unter www.otsuka.dePressekontakt:Otsuka Pharma GmbHFriedrichstraße 2-660323 Frankfurt am MainTel.: 069-17 00 86-0Fax: 069-17 00 86-50E-Mail: info@otsuka.deOriginal-Content von: Otsuka Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuell