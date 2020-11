Zypriotische Entwicklung von Elena Baturinas Investmentgruppe ist Gewinnerin der European Property Awards

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - Symbol Residence, eine Elite-Wohnanlage an der Küste Limassols, die von Golden Wisdom, einem Mitglied der Investmentgruppe der internationalen Unternehmerin Elena Baturina, gebaut wird, hat die European Property Awards 2020 in fünf Nominierungen gewonnen. Die Online-Preisverleihung findet am 11. Dezember 2020 statt, die Ergebnisse werden am nächsten Tag offiziell veröffentlicht. Sie zeichnet Entwicklungsprojekte, Unternehmen und Einzelpersonen aus, die sich durch herausragende Leistungen im Bereich Gewerbe- und Wohnimmobilien auszeichnen.Als Projekt zeitgenössischer Wohnarchitektur hatte Symbol sechs Nominierungen. Es wurde von dem berühmten spanischen Architekten Ricardo Bofill und seinem Studio Taller de Arquitectura entwickelt. An der Küste von Limassol gelegen, bietet es 26 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von 7.300 Quadratmetern; eine Tiefgarage, Gesundheits-, Spa- und Fitnesszonen, Erholungsbereiche, einen Pool, einen privaten Garten, Concierge und Sicherheitsdienste.Elena Baturina kommentiert die Entwicklung: "Symbol ist sicherlich ein bemerkenswertes Stück Architektur - seine Volumetrie erweckt den Eindruck, dass sich das Gebäude im Raum in vier Richtungen bewegt. Das Projekt wurde mit Rücksicht auf die Menschen und die wunderbare Landschaft von Limassol geschaffen. Es ermöglicht Terrassen auf jeder Etage, was meiner Meinung nach ein absolutes Muss für eine Bebauung am Strand ist. Sie erhalten auch direkten Zugang zum Strand, eine ganze Reihe von Dienstleistungen - all dies macht Symbol zu einer herausragenden Entwicklung in der Skyline Zyperns."In diesem Jahr hat Symbol Residence in fünf von sechs Nominierungen gewonnen, darunter das beste Wohnungs-/Wohneigentumsprojekt auf Zypern, das beste Wohnhochhausbauprojekt auf Zypern und die beste Architektur eines Wohnhochhauses auf Zypern."Bei der Entwicklung des Projekts Symbol Residence haben wir uns in erster Linie auf die Lebensqualität der zukünftigen Bewohner konzentriert und waren bei jedem Detail sehr sorgfältig. Als Ergebnis kombiniert Symbol eine bemerkenswerte Architektur, modernste Technologien und Energieeffizienz. Das Management-Team des Projekts weiß die internationale Anerkennung der geleisteten Arbeit sehr zu schätzen", sagt Andrey Stolyarov, Geschäftsführer des Symbol Residence-Projekts.Die Investitionsgruppe von Elena Baturina verfügt über umfassende Erfahrung im Projektmanagement im Bereich Entwicklung und Bau. Zu ihren Interessen gehören heute die Hotellerie in Irland, der Tschechischen Republik und Russland; das Geschäft mit erneuerbaren Energien (Italien und Griechenland); ein deutsches Ingenieurbüro für Membrantechnologie, das insbesondere an dem versenkbaren Dach des Center Courts von Wimbledon arbeitet. Baturina hat auch breite Interessen an Gewerbe- und Wohnimmobilien in der Europäischen Union, den USA, Kasachstan und Russland.Pressekontakt:Lilia Valieva+7 495 937 2362bpressoffice@gmail.comOriginal-Content von: Press Office for Yelena Baturina, übermittelt durch news aktuell