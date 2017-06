Zypries will Handelspartnerschaft mit Ägypten stärken

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) will die Handelspartnerschaft mit Ägypten stärken. "Im Rahmen der Gemischten Wirtschaftskommission wollen wir im Dialog mit Ägypten die Wirtschaftsbeziehungen unserer beiden Länder intensivieren", sagte die SPD-Politikerin am Montag. Ägypten sei für Deutschland "der wichtigste Handelspartner in Nordafrika".

Sowohl für die Bundesregierung als auch die deutsche Wirtschaft sei Rechtsstaatlichkeit für intensivere Wirtschaftsbeziehungen ein zentraler Aspekt. "Unternehmen brauchen für Investitionsentscheidungen verlässliche Rahmenbedingungen", so Zypries. Die Bundeswirtschaftsministerin trifft am Montag im Rahmen der vierten Sitzung der deutsch-ägyptischen Gemischten Wirtschaftskommission in Berlin den ägyptischen Staatspräsidenten Abd al-Fattah as-Sisi. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums betrug das bilaterale Handelsvolumen der beiden Länder 2016 rund 5,5 Milliarden Euro.

Foto: über dts Nachrichtenagentur