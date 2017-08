Zypries sieht Komplettübernahme von Air Berlin kritisch

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) sieht die Pläne des Unternehmers Hans Rudolf Wöhrl und des irischen Billigfliegers Ryanair, Air Berlin als Ganzes zu übernehmen und fortführen zu wollen, kritisch. "Ob das substantiell ist, müssen diejenigen entscheiden, die die Verkaufsverhandlungen führen - nicht die Politik", sagte Zypries dem "Tagesspiegel" (Freitagsausgabe). Am Mittwochnachmittag hatte der Gläubigerausschuss in seiner ersten Sitzung beschlossen, dass die insolvente Fluggesellschaft vorerst in Eigenverwaltung weitermachen darf und noch nicht zerschlagen wird.

Foto: über dts Nachrichtenagentur