Zypries prangert schleppende Digitalisierung im Gesundheitswesen an

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries hat eine schleppende Digitalisierung im Gesundheitswesen angeprangert.



Die Branche gehöre "zu den am wenigsten digitalisierten", sagte die SPD-Politikerin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Mittwoch). Krankenhäuser sollten eine Vorreiterrolle beim Einsatz neuer Technologien spielen, mahnte Zypries. Deshalb plädiere sie dafür, "die Digitalisierung in Universitätskliniken mit 500 Millionen Euro zu fördern". So werde eine Standardisierung befördert, die auch auf die niedergelassenen Ärzte ausstrahlen könne. Dem Bericht zufolge ließ die Ministerin offen, woher das Geld stammen und ab wann es fließen soll./seb/DP/zb