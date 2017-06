BREMEN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hat sich in Bezug auf die Brexit-Verhandlungen enttäuscht über das Wahlergebnis in Großbritannien geäußert. "Der Wahlausgang ist ein schlechtes Ergebnis für Europa und England", sagte die SPD-Politikerin am Freitag in Bremen bei einer Konferenz des "Weser-Kuriers". Sie gehe davon aus, dass die Brexit-Verhandlungen nicht wie geplant in der nächsten Woche beginnen würden, da die Briten sich jetzt erst einmal neu aufstellen müssten.

Sie hätten keine Erfahrung in der Bildung von Koalitionen. "Theresa May hat ganz schön gezockt", sagte die Ministerin.

