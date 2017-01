Zypries' erste Rede als Wirtschaftsministerin: Mauern keine Antwort

BERLIN (dpa-AFX) - In ihrer ersten Rede als Bundeswirtschaftministerin hat Brigitte Zypries sich für den Freihandel stark gemacht und US-Präsident Donald Trump kritisiert.



In einer globalisierten Welt könne "der Bau von Mauern keine Antwort sein", sagte die SPD-Politikerin am Freitag im Berliner Bundestag mit Blick auf die von Trump geplante Mauer an der US-Grenze zu Mexiko. Die Deutsche Volkswirtschaft hänge "fundamental" von internationalen Vernetzungen und Marktzugang ab. "Wer, wenn nicht wir, muss deshalb für fairen und freien Handel einstehen?", fragte die ehemalige Justizministerin während einer Debatte über das EU-Handelsabkommen Ceta mit Kanada./ted/sl/DP/tos