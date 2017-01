Zypries als Bundeswirtschaftsministerin vereidigt

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Brigitte Zypries (SPD) hat am Freitag im Bundestag ihren Amtseid als neue Bundeswirtschaftsministerin geleistet. Zuvor hatte sie im Schloss Bellevue von Bundespräsident Joachim Gauck ihre Ernennungsurkunde erhalten. "Sie haben das Haus, dessen Leitung Sie nun übernehmen, schon seit einigen Jahren als Parlamentarische Staatssekretärin kennenlernen können. Und Sie bringen eine reiche Erfahrung als Bundesministerin mit", sagte Gauck.

Das seien beste Voraussetzungen für das neue Amt. "Ich wünsche Ihnen, dass Sie in den kommenden Monaten an das anknüpfen können, was Sie gemeinsam mit Ihrem Vorgänger auf den Weg gebracht haben." Die Kabinettsumbildung war nötig geworden, weil der bisherige Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am 12. Februar als neuer Bundespräsident gewählt werden will. Der bisherige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) übernahm Steinmeiers Posten. Die frühere Bundesjustizministerin Zypries war bisher Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie.

Foto: Deutscher Bundestag / photothek/Thomas Koehler, Text: über dts Nachrichtenagentur