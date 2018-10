Zypern ist ab Sommer 2019 neue TUI fly-Destination im Mittelmeer

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Hannover (ots) -- Vier wöchentliche Flüge von Düsseldorf und Frankfurt nachLarnaca- Über 20.000 Sitzplätze im Sommerflugplpan- TUI fly Flotte wächst - 737 MAX wird auf den Namen Larnacagetauft- TUI-Hotelmarken bauen ihr Programm auf Zypern weiter aus- Zyperns Tourismusminister erwartet erfolgreiches TourismusjahrMit Larnaca auf Zypern erweitert TUI fly das Streckennetz zumSommer 2019 um eine Destination, die als touristisches Multitalentgilt. Ab dem 2. Mai 2019 wird TUI fly Flüge zur Mittelmeerinselaufnehmen und jeweils dienstags und donnerstags von den FlughäfenDüsseldorf und Frankfurt starten. Insgesamt bietet der beliebteFerienflieger damit über 20.000 Sitzplätze nach Zypern an."2019 werden wir unsere Flotte planmäßig auf insgesamt 39 Boeing737 erweitern und somit auch mehrere Neuanflüge durchführen. Umunsere enge Beziehung zu unseren Zielgebieten zu betonen, werden allewerksneuen Flugzeuge den Namen einer Destination tragen. Wir freuenuns daher, im kommenden Jahr eine neue Boeing 737 MAX auf den NamenLarnaca zu taufen. Damit unterstreichen wir die wachsende BedeutungZyperns für den deutschen Reisemarkt, die zuletzt mit einemumfangreichen Programmausbau der TUI-Hotelmarken einhergegangen ist",sagt Roland Keppler, Vorsitzender der Geschäftsführung der TUIflyGmbH.Zyperns Tourismusminister Georgios Lakkotrypis begrüßt diesepositive Entwicklung: "Der Tourismus ist einer der wichtigstenWirtschaftszweige Zyperns. Das erweiterte Flugangebot von TUI erlaubtes nun noch mehr Urlaubern, unsere schöne Insel zu entdecken. Wirsind sehr stolz auf die Kooperation mit TUI und freuen uns auf einerfolgreiches Tourismusjahr 2019."Die Vielseitigkeit der Insel spiegelt sich auch im Hotelangebotwider. Ob Familien, Paare oder Millennials - den TUI-Gästen stehenrund 220 Hotels auf der drittgrößten Mittelmeerinsel zur Auswahl. Vorallem die eigenen Hotelkonzepte, wie TUI Sensimar und Suneo Cluberfahren zum Sommer 2019 einen umfangreichen Ausbau. Auch diebeliebten Hotels von TUI Family Life und Best Family sind auf Zypernvertreten und bieten somit beste Voraussetzungen für einenunvergesslichen Familienurlaub.Während Badeurlauber Entspannung an den zahlreichen SträndenZyperns finden, schätzen Aktivurlauber die Region rund um Paphos mitdem angrenzenden Troodos-Gebirge, das zu ausgiebigen Wanderungeneinlädt. Wer es gern etwas lebhafter mag, für den bietet dieStudentenstadt Limassol mit ihrer ausgeprägten Bar- undRestaurantszene den perfekten Mix.Diese Meldung finden Sie auch im Internet unter www.tuifly.com.Über TUI flyTUI fly ist eine 100prozentige Tochtergesellschaft der TUI Group,des weltweit führenden Touristikkonzerns, und ist im Sommer 2007 ausder Zusammenführung von Hapag-Lloyd Express (HLX) und Hapagflyhervorgegangen. TUI fly beförderte im vergangenen Jahr 7,9 MillionenPassagiere und fliegt für TUI und andere Reiseveranstalter zu denklassischen Urlaubsregionen rund um das Mittelmeer, auf dieKanarischen Inseln, auf die Kapverden, nach Madeira und Ägypten. DieFlotte der TUI fly besteht aus 39 Flugzeugen des modernen Typs Boeing737. TUI fly bietet hohe Qualität zu fairen Preisen und steht fürZuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Sicherheit - daran arbeiten über2400 Mitarbeiter. Im Rahmen einer umfangreichen Flottenerneuerungwird ab März 2019 die neue Boeing 737-MAX für das Unternehmenfliegen. Die MAX ist eine moderne Variante der Boeing 737 Familie mitgeringerem Kerosinverbrauch und Emissionen sowie einem deutlichkleineren Lärmteppich.Tickets sind auf dem Flugportal www.tuifly.com, im Reisebüro oderüber das TUIfly.com Servicecenter (Tel. 0180 6000 120 / 20 Cent proAnruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 60 Cent proAnruf) buchbar.Pressekontakt:TUIfly GmbHAage DünhauptDirector Corporate Communications TUI flyHead of Communications & PR TUI AviationTel. +49 511 9727 124aage.duenhaupt@tuifly.comSören LadehofManager External Communications TUI flyTel. +49 511 9727 621soeren.ladehof@tuifly.comOriginal-Content von: TUIfly, übermittelt durch news aktuell